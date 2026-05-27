Tham gia đoàn chính thức có: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng.

Đoàn chính thức còn có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân diễn ra đúng dịp Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Chuyến thăm không chỉ phản ánh mức độ tin cậy chính trị rất cao giữa hai nước mà còn thể hiện quyết tâm chung của lãnh đạo hai bên trong việc đưa quan hệ song phương phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Chuyến thăm cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác trong 50 năm qua, củng cố tin cậy chính trị và trao đổi các định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và giao lưu nhân dân.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 22 tỷ USD.

Thái Lan nằm trong nhóm 10 nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với gần 800 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký khoảng 15,4 tỷ USD. Hai bên đang tích cực thúc đẩy chiến lược “Ba kết nối” - gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp và địa phương cũng như kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh đó, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân của hai nước tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện có khoảng 20 cặp địa phương hai nước thiết lập quan hệ hợp tác, kết nghĩa.

Cộng đồng hơn 100.000 người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục là cầu nối hữu nghị quan trọng, góp phần tăng cường giao lưu và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Khi trả lời báo chí Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đánh giá cao việc Thái Lan là quốc gia ASEAN đầu tiên đón tiếp chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm kể từ khi ông nhậm chức Chủ tịch nước. Chuyến thăm trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng của lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ giữa hai nước. Do đó, đây là cơ hội để tái khẳng định mối tin cậy chính trị giữa hai chính phủ và mở ra một chương mới trong quan hệ Thái Lan - Việt Nam.

Tiếp theo chuyến thăm Thái Lan, từ ngày 29-31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore và thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5-1/6.