Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã thăm các gian hàng từ thiện, bảo tàng khám phá khoa học dành cho trẻ em, lớp học mầm non cùng các không gian rèn luyện tri thức và thể chất của trẻ.

Chiều 18/11, trong khuôn khổ chuyến công tác cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ cấp cao APEC tại Trung Quốc, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bà Ngô Phương Ly đã đến thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Tại đây, phu nhân Ngô Phương Ly đã được nghe giới thiệu về kiến trúc, mô hình hoạt động của Tòa nhà cùng một số loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của Trung Quốc và Thâm Quyến như dệt nhuộm lụa Vân Sa, cắt giấy thủ công, nặn tạo hình.

Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ ấn tượng với tòa nhà, một công trình rực rỡ sắc màu, thân thiện với môi trường và tọa lạc ở vị trí trang trọng của thành phố. Điều đó thể hiện sự quan tâm của chính quyền Thâm Quyến đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát triển phụ nữ, trẻ em.

Trong không khí thân tình, phu nhân đã thăm các gian hàng từ thiện, bảo tàng khám phá khoa học dành cho trẻ em, gian hàng robot do trẻ em làm, lớp học mầm non cùng các không gian rèn luyện tri thức và thể chất của trẻ.

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các em nhỏ tại không gian vui chơi bên trong Tòa nhà. Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Bà đặc biệt ấn tượng với các không gian dành cho trẻ em, nơi các hoạt động khoa học - công nghệ, thiên nhiên và nghệ thuật vừa tạo môi trường vui chơi lành mạnh, vừa khơi dậy trí tò mò, tư duy sáng tạo và nuôi dưỡng nhân cách, tâm hồn trẻ. Theo phu nhân, đây là kinh nghiệm tốt, cách làm hay để Việt Nam có thể nghiên cứu, tham khảo.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng quan tâm đến không gian trưng bày về vai trò, những đóng góp của nhiều thế hệ phụ nữ trong quá trình xây dựng và phát triển của thành phố Thâm Quyến.

Những câu chuyện ấy cho thấy phụ nữ không chỉ thụ hưởng chính sách mà còn là chủ thể trực tiếp đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội. Phu nhân cho biết Việt Nam đã có nhiều thiết chế phục vụ phụ nữ, trẻ em như cung thiếu nhi, nhà văn hóa thiếu nhi, thư viện, bảo tàng, cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở bảo vệ trẻ em.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cũng triển khai nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế, xây dựng gia đình an toàn và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phu nhân Ngô Phương Ly nghe giới thiệu về một số loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Trước những yêu cầu mới từ trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, già hóa dân số và biến đổi khí hậu, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng phụ nữ cần được trao quyền mạnh mẽ hơn để làm chủ công nghệ. Trẻ em cũng cần được trang bị tư duy sáng tạo, kỹ năng số và khả năng thích ứng.

Từ quan sát và trải nghiệm trực tiếp, phu nhân Ngô Phương Ly đánh giá cao cách tòa nhà kết hợp hoạt động công ích với sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng để hỗ trợ các nhóm yếu thế. Theo phu nhân, đây là hướng tiếp cận có giá trị thực tiễn, cho thấy chăm lo cho phụ nữ, trẻ em không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn cần huy động sự tham gia, chia sẻ trách nhiệm và nguồn lực của toàn xã hội.

Cảm ơn thành phố về sự đón tiếp chu đáo, phu nhân Ngô Phương Ly mong muốn hai bên có thể nghiên cứu tổ chức thêm các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi đoàn và các chương trình dành cho phụ nữ, trẻ em, thanh thiếu niên; qua đó tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và gắn kết giữa nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực vào quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

Trước đó, phu nhân Ngô Phương Ly đã thăm Bảo tàng Nam Sơn, thành phố Thâm Quyến; tham quan phòng triển lãm chuyên đề về nghệ thuật chế tác túi vải thêu và túi thơm truyền thống Trung Quốc.