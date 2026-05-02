Sáng 2/5, sau hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã có cuộc gặp báo chí thông báo kết quả hội đàm.

Hai Thủ tướng cho biết đã nhất trí các định hướng lớn để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản tiến vào giai đoạn phát triển mới với những kết quả cụ thể.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản sau cuộc hội đàm

Thứ nhất, hai bên thống nhất tiếp tục củng cố tin cậy chính trị trên cơ sở mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng, an ninh và ngoại giao.

Thứ hai, hai bên cam kết tăng cường hợp tác kinh tế, trong đó có an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.

Hai nước nhất trí về các biện pháp nhằm sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ USD/năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ USD vào năm 2030.

Hai Thủ tướng gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm

Hai bên khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư các dự án có hàm lượng công nghệ cao gắn với chuyển giao công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Nhật Bản cũng như tham gia vào các dự án đầu tư của Chính phủ Nhật Bản.

Hai bên sẽ thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng nông sản, trước mắt là sớm mở cửa cho bưởi da xanh Việt Nam và nho Nhật Bản. Đồng thời, hai nước sẽ tăng cường hợp tác ODA, thúc đẩy bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, lương thực, đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Thứ ba, hai bên quyết tâm cụ thể hóa hợp tác khoa học - công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, AI, bán dẫn..., ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ vũ trụ...

Việt Nam và Nhật Bản nhất trí sớm triển khai các dự án hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến "Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á" (POWERR ASIA), nhằm hỗ trợ các nước châu Á tự chủ năng lượng. Nhật Bản sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Thủ tướng Nhật Bản cho biết đây là dự án đầu tiên theo Sáng kiến POWERR ASIA do bà mới khởi xướng trong khuôn khổ AZEC.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam triển khai dự án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh việc hai bên công bố đồng tài trợ 15 dự án nghiên cứu chung Việt - Nhật về bán dẫn trong chương trình NEXUS (chương trình của Cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ Nhật Bản nhằm xây dựng mạng lưới hợp tác nghiên cứu quốc tế, thúc đẩy đồng sáng tạo tri thức và củng cố ảnh hưởng khoa học - công nghệ của Nhật Bản trong khu vực).

Thứ tư, hai bên cam kết thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa gắn kết nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân thông qua hợp tác địa phương, lao động, y tế, văn hóa, du lịch.

Nhật Bản đã đưa Việt Nam vào danh sách 24 điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch Nhật Bản cũng như tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Thứ năm, hai bên cam kết tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực và các vấn đề cùng quan tâm.

Cuộc hội ngộ giữa những người bạn quý

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Sanae Takaichi - nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản - là dấu mốc quan trọng, tạo những động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, được lãnh đạo Việt Nam rất ủng hộ và mong chờ.

Thủ tướng Sanae Takaichi: Việt Nam, đúng như tên gọi khác của Hà Nội là Thăng Long - nghĩa là "rồng bay lên", đang phát triển với tốc độ hết sức ấn tượng

"Đây cũng là cuộc hội ngộ giữa những người bạn quý để cùng tiếp nối và phát triển một mối quan hệ đã không ngừng được bồi đắp suốt hơn 13 thế kỷ qua. Từ những giao lưu tôn giáo đầu tiên, những mối lương duyên tốt đẹp, những tình bạn lớn cho đến những sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau trong đại dịch, tất cả cho thấy một điều: tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước như những dòng chảy bền bỉ mà mạnh mẽ, chưa bao giờ ngưng nghỉ" - Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu.

Nhật Bản đã trở thành Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, đứng thứ nhất về ODA và lao động, thứ ba về đầu tư và thứ tư về thương mại. Năm 2025, hợp tác ODA tăng hơn 600 triệu USD, kim ngạch thương mại hai chiều lần đầu tiên vượt mốc 50 tỷ USD, đầu tư tăng gần 4 tỷ USD với gần 300 dự án đầu tư mới...

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng mời Thủ tướng tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027 tại Phú Quốc và Việt Nam sẽ tham dự GREEN EXPO 2027 tại Yokohama, Nhật Bản.

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ vui mừng khi có cơ hội tới thăm Việt Nam và xác nhận rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam, một quốc gia đang đẩy mạnh cải cách trong thời đại mới trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

"Việt Nam, như tên gọi khác của Hà Nội là Thăng Long - nghĩa là 'rồng bay lên', đang phát triển với tốc độ hết sức ấn tượng. Trong những năm gần đây, với vai trò là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Đồng thời, trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng phức tạp, Việt Nam đã đề cao tự chủ chiến lược và triển khai đường lối đối ngoại tích cực, chủ động" - Thủ tướng Sanae Takaichi nhấn mạnh.

Hai Thủ tướng chứng kiến việc ký kết 6 văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, thông tin - truyền thông, thủy lợi, phát triển hạ tầng thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng trưởng carbon thấp

Việc tăng cường hợp tác với Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hiện thực hóa và phát triển sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở (FOIP) của Nhật Bản, và đó cũng chính là lý do bà thực hiện chuyến thăm Việt Nam lần này.

"Cùng với Thủ tướng Lê Minh Hưng, chúng tôi sẽ nỗ lực đưa quan hệ Nhật Bản - Việt Nam lên một tầm cao mới" - Thủ tướng Sanae Takaichi nhấn mạnh.