Tối 2/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nhân dịp bà sang thăm chính thức Việt Nam.

Tại đây, Thủ tướng Sanae Takaichi trải nghiệm đánh trống truyền thống của Việt Nam và bày tỏ sự thích thú.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà lưu niệm là sản phẩm truyền thống của Việt Nam cho Thủ tướng Takaichi Sanae.

Hồi đầu năm nay, Thủ tướng Sanae Takaichi đã gây chú ý khi cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chơi trống với hai bản hit Dynamite (BTS) và Golden (nhạc phim Kpop Demon Hunters).

Thời niên thiếu, bà được đánh giá là người rất cá tính, yêu thích nhạc rock và từng là một tay trống đầy nhiệt huyết trong ban nhạc heavy metal. Bà Takaichi thường mang theo nhiều dùi trống vì hay làm gãy chúng trong lúc chơi nhạc.

Ở tuổi 65, bà vẫn yêu bộ môn này đến mức truyền thông Nhật Bản đưa tin Thủ tướng từng mang theo 4 cặp dùi trống dự phòng bên người. Ngay cả khi tham gia chính trường, bà Takaichi vẫn giữ thói quen mang theo dùi trống trong túi xách để chơi khi quá căng thẳng.

Truyền thông Nhật Bản hôm nay đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae đến Việt Nam, nêu bật các hoạt động quan trọng của bà tại Việt Nam.

Báo Nikkei đưa tin trong buổi tiếp Thủ tướng Takaichi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại việc từng nhiều lần thăm Nhật Bản trước khi đảm nhiệm cương vị hiện nay, đồng thời gọi cố Thủ tướng Abe Shinzo cùng nhiều chính khách Nhật Bản khác là “những người bạn vĩ đại của Việt Nam”.

Theo báo Nikkei, Thủ tướng Takaichi khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, đồng thời phối hợp để xây dựng một khu vực “mạnh mẽ và thịnh vượng hơn”. Báo này cũng nhận định Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục thể hiện định hướng coi trọng ngoại giao và hợp tác quốc tế trong bối cảnh tình hình toàn cầu nhiều biến động.

Trong khi đó, báo Asahi đặc biệt nhấn mạnh nội dung hợp tác an ninh kinh tế trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi. Theo bài viết của Asahi, hai bên đã công bố văn kiện chung về tăng cường hợp tác bảo đảm chuỗi cung ứng năng lượng và khoáng sản chiến lược, hướng tới đa dạng hóa nguồn cung trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị.