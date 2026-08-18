Chiều nay, tại hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tư duy lý luận mới về an ninh toàn diện, bao trùm, kiến tạo phát triển trong quản trị quốc gia hiện đại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh về tư duy, nhận thức, phát triển và tổ chức một nền an ninh toàn diện, bao trùm, chủ động, kiến tạo phát triển.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, an ninh toàn diện là phản ánh sự mở rộng về phạm vi đối tượng và không gian bảo vệ. Cùng với việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa và lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh trong điều kiện mới còn phải bao quát những yếu tố trực tiếp tạo nên năng lực phát triển và sức mạnh quốc gia.

Ông nhấn mạnh an ninh quốc gia chỉ thực sự vững chắc khi an ninh của con người, cộng đồng, doanh nghiệp, các địa bàn được bảo đảm, khi không có các nhóm xã hội, khu vực hay lĩnh vực nào nằm ngoài tầm nhìn của an ninh phát triển.

Trong đó, an ninh con người có vị trí đặc biệt quan trọng trong tư duy an ninh mới. Khi người dân được bảo vệ trước tội phạm, lừa đảo, bạo lực, ô nhiễm, thực phẩm độc hại, rủi ro dữ liệu, nguy cơ trên không gian mạng; người dân có sinh kế ổn định, có khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, dịch vụ công và các cơ hội phát triển...

An ninh chủ động không chỉ là bảo vệ những gì quốc gia đang có mà là bảo vệ những điều kiện thiết yếu để quốc gia có thể tiếp tục phát triển.

Trong khi đó, với an ninh kiến tạo phát triển, ông cho rằng cần yêu cầu làm cho an ninh trở thành một năng lực mở ra không gian phát triển an toàn, ổn định, minh bạch, có thể dự báo; bảo vệ sự vận hành thông suốt của thị trường, chuỗi cung ứng, hạ tầng thiết yếu, dữ liệu và công nghệ; củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

"Một quốc gia mạnh không chỉ ở nguồn lực, sức mạnh kinh tế, sức mạnh quản trị, mà còn nhận ra sớm nguy cơ, nhìn thấy đúng xu thế, phản ứng kịp thời và tổ chức lại hệ thống quản trị đủ năng lực ứng phó trước mọi biến động của thế giới" - ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định.

Các đại biểu dự hội thảo

Nếu phát triển không tính đến an ninh thì rất dễ tạo ra những lệ thuộc mới, khoảng trống mới và tổn thương mới. Nhưng nếu bảo đảm an ninh không đặt trong yêu cầu phát triển có thể làm thu hẹp không gian sáng tạo, làm tăng chi phí xã hội và bỏ lỡ những thời cơ chiến lược.

Không đánh đổi an ninh lấy tăng trưởng

Phát biểu tại hội thảo, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an cho biết lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội của Đảng và Nghị quyết của Trung ương chính thức xác lập quan điểm về an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo.

Bộ trưởng Công an nhấn mạnh an ninh trong kỷ nguyên mới mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ; chủ động nhận diện, dự báo và quản lý rủi ro từ sớm và trong suốt quá trình phát triển.

Nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu quốc gia là yêu cầu trọng yếu trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Nghị quyết của Trung ương yêu cầu tích hợp an ninh ngay từ đầu trong từng chính sách, từng lĩnh vực và từng giai đoạn phát triển; lấy an ninh là tiêu chí quan trọng trong lựa chọn mô hình phát triển, hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện. Mọi chiến lược phát triển phải góp phần tăng cường năng lực bảo vệ quốc gia, không đánh đổi an ninh lấy tăng trưởng.

Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ, từ không để xảy ra bằng mọi giá sang không để rủi ro vượt ngưỡng kiểm soát, không để khủng hoảng lan rộng và biến thành tổn thất chiến lược, tận dụng mọi điều kiện để biến nguy thành cơ.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an phát biểu

Đại tướng Lương Tam Quang chia sẻ quan điểm chỉ đạo của Đảng thể hiện bước chuyển chiến lược về tư duy an ninh quốc gia nhằm đáp ứng cao nhất yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

Ông cho rằng bảo đảm an ninh và thúc đẩy phát triển không phải là hai mục tiêu phải đánh đổi mà là hai mặt thống nhất, hai thành tố quan hệ hữu cơ cùng cấu thành năng lực quản trị quốc gia hiện đại, hướng tới xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, tự chủ và có sức mạnh tổng hợp, khả năng chống chịu cao...

An ninh trong quản trị hiện đại mở rộng sang bảo vệ toàn diện các lợi ích quốc gia, dân tộc trong không gian, lĩnh vực. Trong đó, bảo vệ an ninh chế độ, an ninh cầm quyền, an ninh thể chế là trọng yếu, là nhiệm vụ chiến lược sống còn của quốc gia.

Bộ trưởng Công an nêu rõ trong quản trị quốc gia hiện đại, bảo vệ an ninh đặt trọng tâm vào đi bước trước, quản trị rủi ro.

Theo Bộ trưởng Công an, trong mô hình phát triển mới của đất nước, niềm tin xã hội, văn hóa trách nhiệm, tinh thần thượng tôn pháp luật và sức mạnh cộng đồng phải được coi là những nguồn lực quan trọng của an ninh quốc gia.

An sinh xã hội không chỉ thực hiện chức năng bảo vệ, hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn mà phải trở thành thiết chế quản trị nguy cơ xã hội. Thế trận lòng dân phải được tích lũy từ hàng triệu tương tác nhỏ giữa bộ máy công quyền với từng người dân, từng ngày.