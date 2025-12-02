Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, tô đậm thêm sự gắn kết, tình cảm đặc biệt tin cậy, chí tình, chí nghĩa giữa những người đồng chí, anh em Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan quan tâm, bố trí nguồn lực phù hợp, tăng cường quản lý, phối hợp vận hành và khai thác dự án đảm bảo hiệu quả, xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự khánh thành Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng tin tưởng tiếp nối Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ có thêm nhiều công trình, dự án lớn, có ý nghĩa trong tương lai.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Phet Phomphiphak nêu rõ công trình không chỉ là biểu tượng của quan hệ hai nước mà còn trở thành nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghỉ ngơi, thể dục, thể thao, sân chơi cho thế hệ trẻ. Đây còn là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ kế tiếp.

Công viên có diện tích hơn 30.000m2 và tổng giá trị hơn 340 tỷ đồng. Trong đó, vốn đối ứng của Chính phủ Lào là 9 tỷ Kíp (tương đương hơn 10 tỷ đồng), vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam là 330 tỷ đồng.

Lãnh đạo Việt Nam và Lào dự khánh thành Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đây là công trình mang tính biểu tượng, là món quà văn hóa, tinh thần của Việt Nam gửi tới Lào nhân dịp kỷ niệm 50 Quốc khánh Lào và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của hai Đảng.

Công viên không chỉ là một công trình phục vụ cộng đồng mà còn là biểu tượng sinh động của mối quan hệ thủy chung, son sắt và hiếm có trong lịch sử thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trồng cây lưu niệm tại lễ khánh thành công viên. Ảnh: TTXVN

Ngày 2/12, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm, chúc sức khỏe nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone và nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào Bounhang Volachit.

Các nguyên lãnh đạo cấp cao Lào cho biết luôn dõi theo và tự hào về những thành tựu phát triển mọi mặt của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit. Ảnh: TTXVN

Các nguyên lãnh đạo Lào cho biết luôn quan tâm đến tình hình hợp tác giữa Lào và Việt Nam, vui mừng khi thấy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ; mong muốn lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục kế thừa truyền thống để ngày càng vun đắp cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn các nguyên lãnh đạo Lào vì đã luôn quan tâm theo dõi sự phát triển của Việt Nam và dành tình cảm cho các thế hệ lãnh đạo Việt Nam.

Việt Nam luôn đánh giá cao những kết quả to lớn mà Lào đạt được trong 50 năm xây dựng đất nước và 40 năm đổi mới; trân trọng những đóng góp quan trọng của các nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ trong chuyến thăm, hai bên đã thống nhất nâng tầm quan hệ Việt Nam - Lào lên mức “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, thể hiện tầm nhìn chung và lợi ích chiến lược đan xen, định hướng đồng hành lâu dài vì sự tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Các nguyên lãnh đạo Lào nhấn mạnh Việt Nam luôn là người bạn trước sau như một, sát cánh cùng Lào trong những giai đoạn khó khăn nhất cũng như trong công cuộc đổi mới và phát triển hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên cao nhất cho việc gìn giữ, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; cam kết cùng Lào triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, nhất là các định hướng chiến lược trong hợp tác kinh tế, quốc phòng - an ninh, văn hoá, giáo dục và kết nối hạ tầng.

Tổng Bí thư thông tin về cuộc họp cấp cao giữa hai Đảng diễn ra chiều nay và kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ vào sáng mai. Hai nước sẽ nâng kim ngạch thương mại lên 5 tỷ USD trong tương lai gần và hướng tới 10 tỷ USD; nhất trí gắn kết chiến lược; kết nối hạ tầng giao thông, đường không, đường sắt, đường biển; kết nối năng lượng.

Tổng Bí thư mong muốn các nguyên lãnh đạo Lào tiếp tục dành sự quan tâm, đóng góp và chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho việc tăng cường quan hệ giữa hai nước.