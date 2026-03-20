Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Bộ trưởng Công an Lào. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai Đảng và hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội của mỗi Đảng cũng như các cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò đặc biệt của quan hệ hợp tác truyền thống, gắn bó giữa Bộ Công an hai nước. Ông bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam - Lào, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng an ninh hai nước.

Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, coi đây là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của mỗi nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam trước sau như một luôn ủng hộ Lào phát triển, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực, hai nước sẽ nắm chặt tay vững bước cùng nhau phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bộ trưởng Công an Lào. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đánh giá cao việc hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Công an hai nước, xứng đáng là một trong những lĩnh vực trụ cột trong quan hệ giữa hai nước, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.

Tổng Bí thư đề nghị Bộ Công an hai nước tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, nắm chắc tình hình, phối hợp đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Hai nước cần hợp tác chặt chẽ trong phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ; ngăn chặn, phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy… bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định và phát triển.

Hai bên kiên quyết, kiên trì không để các thế lực thù địch lợi dụng lãnh thổ của nước này chống phá nước kia.

Bộ trưởng Vanthong Kongmany chân thành cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam dành cho Lào. Ông thông báo với Tổng Bí thư Tô Lâm về tình hình Lào gần đây, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 12, tình hình hợp tác giữa Bộ Công an hai nước. Ông cũng cảm ơn những đánh giá tốt đẹp về quan hệ hai Đảng, hai nước và quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Công an cũng như lực lượng an ninh - quốc phòng hai nước.

Ông khẳng định Bộ Công an Lào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam trong việc bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong mọi hoàn cảnh, góp phần giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển.

Trước đó, sáng nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an chủ trì lễ đón và hội đàm với Thượng tướng Vanthong Kongmany.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo, hai nước cần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác, gắn bó keo sơn, trong đó hợp tác giữa hai Bộ Công an đóng vai trò trụ cột quan trọng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an và Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bộ trưởng Công an Lào duyệt đội danh dự Công an nhân dân. Ảnh: BCA

Về hợp tác, hai bên tiếp tục duy trì trao đổi thông tin về những nội dung cùng quan tâm trên lĩnh vực an ninh, trật tự, phối hợp điều tra, triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hợp tác giữa hai Bộ…

Hai Bộ trưởng thống nhất hai Bộ cần tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nhận thức chung, định hướng chiến lược giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, góp phần thúc đẩy hợp tác Việt - Lào.

Hai bên thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch hợp tác cũng như các cơ chế phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; tăng cường hợp tác ở mọi cấp độ, từ Trung ương đến địa phương, nhằm xây dựng thế trận an ninh chủ động, góp phần đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa các thách thức, đe dọa an ninh mỗi nước.