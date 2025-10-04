Tham dự đại hội có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cùng 350 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 67.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu nghe báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; các tham luận góp ý vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương, dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ 14 của Đảng…

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an đón Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Bộ Công an

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội. Ảnh: Bộ Công an

Tại phiên trù bị hôm qua, các đại biểu đã bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội...

Trước đó, ngày 8/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã báo cáo Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị đại hội.

Bộ Chính trị đánh giá cao công tác lãnh đạo tổ chức đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân (CAND); đánh giá các văn kiện đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo đúng hướng dẫn của Trung ương; báo cáo kiểm điểm có tính chiến đấu cao, tự phê bình và phê bình.

Bộ Chính trị nhất trí về phương án nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 và nhân sự đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội 14 của Đảng.

Phiên khai mạc đại hội. Ảnh: Bộ Công an

Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng CAND sau 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đại hội còn là dấu mốc mở ra chương mới trong sự phát triển của Đảng bộ và toàn lực lượng CAND... Tất cả để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng, vì “hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, chất lượng cao và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân”.

Báo cáo chính trị trình đại hội xác định phương hướng công tác nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó đặt mục tiêu giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với CAND.

Báo cáo cũng nêu việc nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thật sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở, trong sạch, vững mạnh toàn diện, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo các mặt công tác công an; phát huy hiệu quả mô hình công an “bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Theo báo cáo, tư duy bảo đảm an ninh, trật tự trong kỷ nguyên mới được đổi mới theo hướng “lấy phát triển để ổn định và giữ ổn định để tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững, chất lượng cao”, “bảo vệ an ninh, trật tự là để tạo lập, mở rộng không gian, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội”; huy động mọi nguồn lực hợp pháp cho phát triển công nghiệp an ninh và thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự.

Báo cáo chính trị cũng khẳng định cần đổi mới toàn diện công tác công an theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa con người với ứng dụng khoa học, công nghệ; hoàn thiện “nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội” trong đấu tranh, bảo vệ và phát triển đất nước; chủ động nắm chắc tình hình, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế, các cơ chế hợp tác đa phương, song phương.