Ngay sau khi đến thành phố Busan, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Park Soo Kwan, nguyên Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ ấn tượng khi đến thăm Busan, được tận mắt chứng kiến tiềm năng và thành tựu phát triển của thành phố. Theo Tổng Bí thư, những điều này thể hiện ý chí quyết tâm và nỗ lực của ban lãnh đạo và người dân trong việc thúc đẩy thành phố trở thành hình mẫu tiêu biểu tại khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến sân bay quốc tế Gimhae, thành phố Busan. Ảnh: V.H

Ảnh: V.H

Tổng Bí thư cho biết trong những năm qua, nhờ sự hỗ trợ tích cực của Nhà nước và nhân dân hai nước, các doanh nhân tiêu biểu của Hàn Quốc, trong đó có cá nhân ông Park Soo Kwan, quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, phát triển với tốc độ khá cao.

Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục là các đối tác quan trọng hàng đầu của nhau; giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương diễn ra sôi nổi.

Cộng đồng người dân nước này tại nước kia cơ bản đều hội nhập tốt, có nhiều đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của nước sở tại và đóng vai trò cầu nối hữu nghị cho quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư cho biết với mục tiêu tăng cường hiện diện ngoại giao Việt Nam tại khu vực miền Nam Hàn Quốc, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng người Việt Nam và các đối tác sở tại, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã quyết định thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan.

Để công tác của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan được triển khai thuận lợi và đi vào hoạt động hiệu quả, Tổng Bí thư mong muốn ngài Park Soo Kwan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Tổng Lãnh sự quán trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Park Soo Kwan, nguyên Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Nguyên Tổng Lãnh sự danh sự Park Soo Kwan nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong những lần trước đây được tiếp, hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm; khẳng định với tầm nhìn và phong cách lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng trong thời gian tới.

Ông Park Soo Kwan chia sẻ thành phố Busan rất vui mừng được chọn là nơi tổ chức và đã chuẩn bị rất chu đáo lễ ra mắt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, đăng cai lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TPHCM và thành phố Busan...

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã tiếp ông Park Heong-joon - Thị trưởng Busan.

Thị trưởng chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã lựa chọn Busan là điểm dừng chân trong chuyến thăm Hàn Quốc và dự hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai thành phố Busan và TPHCM.

Thành phố Busan đóng vai trò quan trọng vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế với TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp Busan tại Việt Nam. Thành phố mong muốn hợp tác chặt chẽ với TPHCM để góp phần hoàn thành mục tiêu đưa Busan thành trung tâm hành chính toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thị trưởng thành phố Busan Park Heong-joon. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng thành phố về những thành tựu to lớn trong quá trình phát triển, trở thành trung tâm kinh tế lớn thứ hai của Hàn Quốc và thành phố cảng lớn thứ 5 trên thế giới. Với vị trí địa lý gần Việt Nam nhất, thành phố Busan duy trì quan hệ tốt đẹp với các địa phương Việt Nam.

Tổng Bí thư cho biết tại cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, lãnh đạo cao nhất hai nước đạt nhận thức chung về việc ủng hộ và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hợp tác địa phương.

Cho rằng đây là thời cơ chiến lược để Busan và các địa phương tiềm năng của Việt Nam nâng tầm hợp tác thực chất, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị thành phố Busan tiếp tục mở rộng hợp tác với các tỉnh, thành của Việt Nam; ủng hộ cộng đồng doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, phát triển đô thị vệ tinh, trung tâm thương mại, trung tâm logistics, xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở du lịch.

Ngoài ra, chia sẻ kinh nghiệm mô hình phát triển, hệ thống vận hành cảng biển thông minh đặt tại một trong các khu kinh tế ven biển trọng điểm của Việt Nam; tăng cường kết nối, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp điện ảnh.

Thị trưởng Park Heong-joon cam kết thành phố Busan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TPHCM và các tỉnh, thành của Việt Nam tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh bổ sung, góp phần thiết thực cụ thể hóa thỏa thuận cấp cao hai nước.

Chính quyền thành phố sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan; đồng thời tiếp tục có những chính sách bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam...



