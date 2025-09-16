Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam là một nước ven biển. Để đạt những mục tiêu chiến lược về phát triển trong thời gian tới, Việt Nam cần trở thành quốc gia biển hùng mạnh, góp phần tích cực vào hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư đề nghị, Liên bang Nga với tư cách một cường quốc có nhiều kinh nghiệm về các hoạt động trong lĩnh vực biển sẽ hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trên cơ sở cùng có lợi, phù hợp với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hội đồng Biển Nga và cá nhân ông Patrushev ủng hộ và thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về nghiên cứu chính sách biển, nghiên cứu khoa học biển và đại dương, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng biển, các tuyến giao thông vận tải biển, hệ thống kho vận, đào tạo nhân lực; hỗ trợ Việt Nam trong quản lý và khai thác bền vững, hiệu quả không gian biển...

Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev cho biết, Nga coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam như một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Patrushev báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả các cuộc hội đàm rất hiệu quả và thực chất với cơ quan, bộ, ngành Việt Nam để triển khai lĩnh vực hợp tác mới mẻ nhưng nhiều triển vọng.

Đây là bước đi thiết thực trong việc triển khai Tuyên bố chung về những định hướng lớn quan hệ hai nước trong giai đoạn hợp tác mới, cũng như cam kết, thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5.

Ông Patrushev khẳng định sẽ báo cáo Tổng thống Putin để phối hợp đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan hai nước triển khai quyết liệt hợp tác trong lĩnh vực biển và lĩnh vực khác. Nga sẵn sàng cùng Việt Nam hợp tác chặt chẽ trong xây dựng và hoàn thiện các tuyến hàng hải quốc tế, trong đó sử dụng các cảng nước sâu của Việt Nam như các trung tâm kho vận tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới và nhất trí cần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Trung tâm, đồng thời mở rộng và nâng tầm hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, vật liệu mới và sản phẩm, công nghệ khác...

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định ủng hộ Nga nâng cao vai trò và tiếng nói ở Đông Nam Á và châu Á – Thái Bình Dương, đề nghị phía Nga ủng hộ lập trường, quan điểm của Việt Nam và ASEAN liên quan đến Biển Đông trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Nhân dịp này, ông Patrushev đã trân trọng trao cho Tổng Bí thư Tô Lâm huy chương “Vì hợp tác trong lĩnh vực Biển” để ghi nhận những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư đối với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước nói chung và vai trò mang tính định hướng về hợp tác song phương trong lĩnh vực biển.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao chuyến thăm của Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Nga Patrushev, coi đây là một trong những hoạt động quan trọng trong triển khai thực chất hợp tác để đưa quan hệ Việt Nam – Nga lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay.

Chủ tịch nước tiếp Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan, bộ, ngành, địa phương hai nước cần trao đổi cụ thể, thẳng thắn để triển khai hợp tác trên từng lĩnh vực, hiện thực hóa các thỏa thuận và cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đồng thời, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Hội đồng Biển Nga ủng hộ thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong không gian biển, cũng như trong lĩnh vực truyền thống và trụ cột như quốc phòng - an ninh, năng lượng - dầu khí, kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, GTVT… phù hợp với lợi ích của mỗi bên, vì hòa bình, ổn định và phát triển chung ở khu vực và trên thế giới.

Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Nga Nikolai Patrushev đánh giá hợp tác song phương còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển. Hội đồng Biển Liên bang Nga sẽ tiếp tục ủng hộ việc mở rộng hơn hợp tác với Việt Nam, trong đó có hợp tác biển, với trọng tâm là lĩnh vực nghiên cứu khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực biển.

Hai bên nhất trí tăng cường cơ chế tham vấn lẫn nhau giữa các cơ quan chuyên môn nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất trên tất cả lĩnh vực, nhằm phục vụ hiệu quả cho công cuộc xây dựng và phát triển tại hai nước.