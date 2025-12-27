Tham dự Đại hội có hơn 2.200 đại biểu (gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức) là cá nhân anh hùng, đại diện các tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam…

Các đại biểu là những cá nhân ưu tú, tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước của bộ, ban, ngành, địa phương; có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, có sức khỏe để tham gia Đại hội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đón Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Đại hội sẽ nghe Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo; Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 và phát biểu của đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hưởng ứng phát động thi đua.

Trước khi tham dự Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tham quan không gian trưng bày về thành tựu phát triển, các sản phẩm khoa học công nghệ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham quan các gian trưng bày tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư và các đại biểu xem robot trình diễn tại Đại hội. Ảnh: Phạm Hải

Ảnh: Phạm Hải

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng nhấn mạnh: “Phong trào thi đua là một trong những thắng lợi lớn của nhân dân ta... Nó sẽ làm đà cho những thắng lợi to hơn nữa, vẻ vang hơn nữa”.

Cách đây gần 80 năm, trong thời khắc vận mệnh của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, đặt nền móng cho phong trào thi đua yêu nước của cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, tinh thần thi đua - ái quốc đã kết tinh thành truyền thống quý báu, nét đẹp văn hóa đặc sắc và sức mạnh nội sinh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ lịch sử đều gắn với những mốc son chói lọi của dân tộc, trở thành động lực quan trọng đưa cách mạng Việt Nam giành được nhiều thắng lợi vẻ vang như: “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Năm xung phong”, “Nghìn việc tốt”, “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội. Ảnh: Phạm Hải

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Phạm Hải

Đặc biệt, cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn vừa qua.

5 năm qua, trong những thành tựu quan trọng của đất nước có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều phong trào thi đua có tầm vóc, có chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ đã góp phần tạo nên những “kỳ tích”, những “dấu ấn”.

Thủ tướng nêu về phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025; phong trào “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”; phong trào thi công thần tốc hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối và Lào Cai - Vĩnh Yên; phong trào “Bình dân học vụ số”, phong trào “Học tập suốt đời”; chiến dịch Quang Trung thần tốc sửa chữa và xây lại nhà cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thảm họa thiên tai…

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Phạm Hải

Theo Thủ tướng, những kết quả tích cực từ các phong trào thi đua đã khẳng định: "Thi đua đã thấm sâu trong mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi lĩnh vực, tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tin, khích lệ, động viên toàn dân tộc tích cực lao động, sáng tạo và cống hiến".