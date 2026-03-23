Chiều nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia nhân dịp sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư đánh giá cao chuyến thăm của bà Men Sam An, góp phần quan trọng vào việc tăng cường hợp tác gắn bó giữa cơ quan mặt trận hai nước, củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho mối quan hệ hữu nghị với Campuchia, ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để cơ quan mặt trận hai nước tích cực triển khai các thỏa thuận đạt được và tăng cường hợp tác chặt chẽ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo và nhân dân Campuchia nhân dịp năm mới Chol Chnam Thmey sắp tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ sau thành công của Đại hội 14, cuộc bầu cử, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 16 sẽ hoàn thiện chức danh lãnh đạo, hoàn chỉnh bộ máy chính quyền các cấp.

Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Men Sam An chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công bầu cử, đặc biệt với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt hơn 99%. Bà vui mừng về những kết quả to lớn mà Việt Nam đạt được và coi đó cũng là những thành tựu của Campuchia.

Campuchia dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch CPP Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet luôn quan tâm và coi Việt Nam là người bạn láng giềng tốt, chân thành, luôn giúp đỡ nhau. Bà nhắc lại lời của Chủ tịch Hun Sen, nếu không có sự hy sinh, giúp đỡ của Việt Nam thì sẽ không có Campuchia ngày nay.

Mặt trận Campuchia luôn chú trọng tuyên truyền tới thế hệ trẻ về giá trị lịch sử quan hệ hai nước.

Bà chia sẻ đánh giá của Tổng Bí thư Tô Lâm về quan hệ hai nước phát triển ngày càng tin cậy, gắn bó, hợp tác kinh tế ngày càng chặt chẽ và còn dư địa phát triển, sớm đạt kim ngạch thương mại 20 tỷ USD, cũng như đánh giá cao hai nước tăng cường giao lưu nhân dân...

Phó Chủ tịch Men Sam An khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, nhất là hợp tác giữa các tỉnh đối biên.

Ấn tượng trước lượng khách du lịch Việt Nam thăm Campuchia tăng mạnh, Phó Chủ tịch Men Sam An mong muốn phía Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó Chủ tịch CPP cho rằng, tình hữu nghị Việt Nam -Campuchia có tính chất đặc biệt và vô giá, phải được duy trì, vun đắp, củng cố, phát triển cho thế hệ mai sau.

Trước đó, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã hội đàm với bà Men Sam An, Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, hợp tác kênh Đảng giữ vai trò dẫn dắt, định hướng và là nền tảng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển sâu rộng trên tất cả lĩnh vực.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, trong hệ thống chính trị của mỗi nước, mặt trận có vị trí và vai trò hết sức quan trọng, là tổ chức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và bà Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: MTTQ Việt Nam

Hợp tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia không chỉ là sự hợp tác giữa các tổ chức quần chúng, mà còn có ý nghĩa đặc biệt trong củng cố nền tảng xã hội quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị mặt trận hai nước tăng cường phối hợp và củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa các tổ chức thành viên của hai mặt trận như thanh niên, phụ nữ, trí thức, các tổ chức xã hội và cộng đồng ở các địa phương.

Còn bà Men Sam An cho biết, tổ chức mặt trận hai nước sẽ tiếp tục giáo dục, tuyên truyền cho nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ mai sau hiểu rõ về cội nguồn, mối quan hệ lịch sử và thúc đẩy việc củng cố, mở rộng hơn nữa tình hữu nghị ngày càng vững chắc.