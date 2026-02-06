Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Chủ tịch CPP Hun Sen đã sớm gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư và cử Phó Chủ tịch Men Sam An sang Hà Nội chúc mừng thành công của Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đón Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ với CPP về thành công của Đại hội 14 và những mục tiêu, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 mà Đại hội đề ra, Tổng Bí thư nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội 14 tiếp tục khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Việt Nam coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau.

Tạo nền tảng chính trị vững chắc, định hướng cho quan hệ hai nước

Chủ tịch CPP Hun Sen chúc mừng thành công Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư; đánh giá cao những định hướng lớn mà Đại hội đề ra, thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen cùng các lãnh đạo chủ chốt của hai nước. Ảnh: TTXVN

Trong không khí hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, hai bên thông báo, trao đổi sâu về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước sau các sự kiện chính trị quan trọng; đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Quan hệ hai Đảng là nền tảng định hướng cho tổng thể quan hệ Việt Nam - Campuchia; cuộc gặp giữa hai Đảng có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng chính trị vững chắc, định hướng cho quan hệ và giải quyết một số vấn đề cụ thể giữa hai nước.

Kể từ cuộc gặp tháng 2/2025 đến nay, hai bên đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Hợp tác quốc phòng, an ninh có bước phát triển, đi vào chiều sâu và hiệu quả; hợp tác kinh tế, giáo dục, văn hóa, khoa học - kỹ thuật có bước phát triển tích cực, đặc biệt là thương mại và du lịch. Hợp tác giữa các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh.

Hai bên cho rằng, tình hình thế giới và khu vực đang biến động nhanh, bất ổn, khó lường, tác động đến các nước trong đó có Việt Nam và Campuchia, đòi hỏi hai Đảng, hai nước cần cùng nhau tăng cường đoàn kết, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đồng chủ trì hội đàm song phương giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: TTXVN

Việc không ngừng củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia vừa là yêu cầu khách quan vừa là nhân tố then chốt, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác toàn diện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi bên.

Phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ USD

Hai bên nhất trí củng cố vững chắc tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên, thực chất và hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc và trao đổi đoàn; củng cố hợp tác quốc phòng - an ninh, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm an ninh mạng.

Hai bên cam kết gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai nền kinh tế, nhất là gắn kết hạ tầng giao thông, năng lượng, chuyển đổi số và các chuỗi cung ứng công nghiệp chế biến, nông nghiệp trên tinh thần khai thác các thế mạnh có thể bổ sung cho nhau; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ USD.

Việt Nam và Campuchia cần đẩy mạnh gắn kết giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực theo hướng lâu dài, coi giáo dục - đào tạo là cầu nối để gắn kết thế hệ trẻ của hai nước.

Lãnh đạo hai nước chứng kiến ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: TTXVN

Hai bên tiếp tục khẳng định tôn trọng và thực hiện đầy đủ các điều ước về hoạch định, phân giới cắm mốc trên đất liền và các thỏa thuận khác về biên giới giữa hai nước; nỗ lực tìm giải pháp mà hai bên có thể chấp nhận được đối với khoảng 16% còn lại, nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị phía Campuchia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, không phân biệt đối xử đối với người gốc Việt sinh sống, làm việc, học tập tại Campuchia.

Hai bên thống nhất tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các bộ, ngành của Chính phủ, Mặt trận, giao lưu nhân dân, các địa phương của hai nước, nhất là các địa phương có chung biên giới.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN và Tiểu vùng Mekong; tăng cường hợp tác trong việc sử dụng bền vững và hiệu quả tài nguyên nước - hướng tới phát triển bền vững, đặc biệt là ứng phó và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước sông Mekong.

Cũng tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary đều nhất trí với những đánh giá, định hướng lớn của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch CPP Hun Sen về quan hệ hai Đảng, hai nước.

Các lãnh đạo hai nước cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và thống nhất một số nội dung trọng tâm phối hợp triển khai Kết luận Cuộc gặp cấp cao hai Đảng trong thời gian tới.

Nhân dịp này, lãnh đạo hai bên đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan, địa phương hai nước.

Lãnh đạo hai nước chứng kiến ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia. Ảnh: TTXVN