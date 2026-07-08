Theo The Independent, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 đã chỉ đạo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cắt đứt mọi hoạt động thương mại với Tây Ban Nha, đồng thời gọi nước này là "một đối tác tồi tệ" trong NATO.

"Tây Ban là một trường hợp vô vọng, một đối tác tồi tệ trong NATO. Họ không muốn gia tăng chi tiêu quốc phòng, họ không muốn tham gia. Tôi không muốn dính líu gì đến Tây Ban Nha, hãy cắt đứt toàn bộ quan hệ thương mại với họ. Họ đã kiếm rất nhiều tiền với Mỹ và rồi chúng ta sẽ thấy họ kiếm được ít hơn rất nhiều", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Tây Ban Nha từ chối thực hiện mục tiêu mới của NATO là nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP vào năm 2035. Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã đạt được một ngoại lệ cho phép Madrid giới hạn mức đóng góp ở 2,1% GDP.

Sau phát biểu của ông Trump, Văn phòng Thủ tướng Sanchez đã nhanh chóng phản hồi, khẳng định tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ là "điều thường thấy", nhấn mạnh rằng quan hệ xã hội, văn hóa và kinh tế giữa hai nước sẽ không thay đổi.

Trong thời gian qua, quan hệ giữa Washington và Madrid đã trở nên căng thẳng vì Tây Ban Nha từ chối cho quân đội Mỹ sử dụng không phận hay căn cứ trên lãnh thổ trong cuộc xung đột chống Iran.