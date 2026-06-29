Theo báo Straits Times, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 28/6 đã có bài đăng trên mạng xã hội X để bày tỏ sự thất vọng trước màn trình diễn kém hiệu quả của đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người dân vì kết quả này.

"Với tư cách là một cổ động viên nhiệt thành của đội tuyển quốc gia và cựu chủ tịch danh dự của một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, tôi vô cùng bàng hoàng trước kết quả ở World Cup. Khi người ta coi trọng phe cánh và giao vị trí lãnh đạo cho những cá nhân thiếu năng lực, tình trạng này là không thể tránh khỏi. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới toàn bộ người dân. Chính phủ sẽ cải tổ công tác quản lý thể thao để tránh lặp lại thất bại tương tự", ông Lee cho biết.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Lee nhấn mạnh khoản ngân sách từ tiền thuế của người dân và nguồn lực chính phủ dùng cho việc tham dự World Cup rất lớn. Vì lẽ đó, ông đã yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc điều tra toàn diện đội tuyển, đặc biệt là việc bổ nhiệm huấn luyện viên (HLV) Hong Myung-bo.

"Hệ thống hiện tại khiến việc giám sát, kiểm tra và quy trách nhiệm cho những người có thẩm quyền bổ nhiệm trở nên rất khó khăn. Chúng ta cần làm rõ ranh giới giữa lợi ích công và lợi ích tư trong quá trình lựa chọn nhân sự lãnh đạo", ông Lee nhận xét.

Theo truyền thông Hàn Quốc, việc bổ nhiệm HLV Hong đã gây tranh cãi từ trước World Cup khi Bộ Thể thao từng yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) xem xét lại vấn đề này vì có dấu hiệu vi phạm quy trình nội bộ. Tuy vậy, KFA khi đó đã phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm.