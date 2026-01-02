Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Iran. Video: RT

Theo đài CNN, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm nay (2/1), ông Trump viết: "Nếu Iran bắn và sát hại những người biểu tình ôn hòa thì Mỹ sẽ tới giải cứu. Chúng tôi đã sẵn sàng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới vấn đề này".

Biểu tình đã diễn ra ở nhiều tỉnh thành của Iran trong tuần này, trong đó một số cuộc xuống đường đã chuyển thành bạo lực và gây ra thương vong khi đám đông đụng độ với cảnh sát.

Các quan chức Iran đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc, phản đối sự can thiệp của Mỹ vào các vấn đề nội bộ của nước này. Ali Larijani, người phụ trách an ninh quốc gia Iran tuyên bố trên mạng xã hội X rằng nếu Mỹ can thiệp, hành động đó sẽ châm ngòi cho sự gián đoạn trên toàn khu vực và phá hủy các lợi ích của xứ sở cờ hoa.

Ali Shamkhani, một cố vấn thân cận của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei nhấn mạnh an ninh quốc gia của Iran là "lằn ranh đỏ". "Mọi sự can thiệp vào an ninh Iran sẽ bị chặn đứng bằng một phản ứng đáng tiếc", ông Shamkhani nói.

Tối 1/1 đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương khi những người biểu tình xông vào một đồn cảnh sát ở thành phố Azna ở tỉnh Lorestan, phía tây Iran.

Hãng thông tấn Fars đưa tin, người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát, ném đá vào lực lượng thực thi pháp luật và đốt cháy ô tô. Một số đối tượng bạo loạn có vũ trang đã lợi dụng các cuộc biểu tình trong thành phố và cảnh sát sau đó đã tịch thu vũ khí của một số cá nhân.