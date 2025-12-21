Theo báo Times of Israel, đài NBC ngày 20/12 đã dẫn nguồn tin từ các quan chức Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ làm điều này trong trong chuyến thăm Washington vào cuối tháng này.

"Mối quan ngại về chương trình vũ khí hạt nhân của Iran rất lớn, có những nỗ lực nhằm tái cấu trúc lại chương trình này. Nhưng đó chưa phải là mối đe dọa tức thời. Nguy cơ hiện hữu là từ các tên lửa đạn đạo và lần trước chúng tôi đã không thể ngăn chặn được tất cả. Nếu không bị kiềm chế, Iran có thể nâng sản lượng tên lửa đạn đạo lên tới 3.000 quả mỗi tháng", các quan chức Israel tiết lộ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NYT

Dự kiến, ông Netanyahu sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của lãnh đạo Nhà Trắng ở bang Florida vào cuối tháng 12. Theo các nguồn tin, tại cuộc gặp, ông Netanyahu dự kiến sẽ trình bày với ông Trump rằng việc Iran mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo có thể tạo ra nguy cơ lớn.

Vào đầu tuần này, tờ Washington Post đưan tin, Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu đã thảo luận về khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran ngay từ tháng 2, tại cuộc tiếp xúc đầu tiên sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

"Trong cuộc gặp tháng 2, ông Netanyahu đã trình bày với ông Trump 4 kịch bản tập kích Iran gồm Israel đơn phương hành động; Israel dẫn đầu với sự hỗ trợ hạn chế từ Mỹ; hai nước phối hợp toàn diện và một chiến dịch do Mỹ trực tiếp dẫn dắt", Washington Post cho hay.

Theo nguồn tin của NBC, ông Netanyahu nhiều khả năng sẽ đưa ra một tập hợp phương án tương tự khi gặp ông Trump tại Florida. Khi được hỏi về vấn đề này, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly đáp: "Như Tổng thống Trump đã nhiều lần nhấn mạnh, nếu Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân, các cơ sở liên quan sẽ bị xóa sổ trước khi họ kịp tiến gần tới mục tiêu đó".