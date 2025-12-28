Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian . Ảnh: IRNA

Theo Al Jazeera, trước thềm cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 29/12, ông Pezeshkian hôm 27/12 nói: "Theo tôi, chúng ta đang trong một cuộc chiến toàn diện với Mỹ, Israel và châu Âu. Họ muốn khuất phục Iran. Quân đội thân yêu của chúng ta đang làm nhiệm vụ một cách hiệu quả... Hiện nay, về trang bị và nhân lực, họ đều mạnh hơn so với khi bị Mỹ và Israel tấn công. Vì vậy, nếu Washington và Tel Aviv muốn tấn công, đương nhiên, họ sẽ phải đối mặt với một phản ứng quyết liệt hơn".

Nhà lãnh đạo Iran nói thêm: "Cuộc chiến này còn tồi tệ hơn cuộc chiến chống chúng ta của Iraq. Nếu hiểu rõ, cuộc chiến này phức tạp và khó khăn hơn nhiều cuộc chiến Iran-Iraq". Ông Pezeshkian đề cập tới cuộc xung đột xảy ra từ năm 1980 tới 1988 giữa Iran và Iraq khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Tuyên bố trên được đưa ra 6 tháng sau khi Israel và Mỹ phát động các cuộc tấn công vào Iran. Pháp, Anh và Đức cũng đứng sau việc Liên Hợp Quốc tái áp đặt lệnh trừng phạt với Iran hồi tháng 9, liên quan tới các chương trình hạt nhân của nước này.

Hồi tháng 6, một cuộc xung đột giữa Israel và Iran đã nổ ra, kéo dài 12 ngày, bắt nguồn từ một cuộc tấn công chưa từng có trong tiền lệ của Israel vào các địa điểm quân sự và hạt nhân cũng như các khu vực dân cư của Iran. Sau đó, Mỹ tham gia vào chiến dịch của Israel, ném bom ba địa điểm hạt nhân của Iran.

Sự can thiệp của Washington đã làm gián đoạn các cuộc đàm phán với Tehran, vốn bắt đầu từ tháng 4, về chương trình hạt nhân của nước này.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khôi phục chính sách gây áp lực tối đa đối với Iran, vốn được khởi xướng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Nó bao gồm các lệnh trừng phạt bổ sung, được thiết kế để làm tê liệt nền kinh tế của Iran và làm cạn kiệt doanh thu dầu mỏ của nước này từ việc bán dầu trên thị trường toàn cầu.

Theo các báo cáo gần đây, khi Thủ tướng Israel Netanyahu đến thăm ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida vào cuối tuần này, ông sẽ thúc đẩy các hành động quân sự mạnh mẽ hơn chống lại Iran, tập trung vào chương trình tên lửa của Tehran.