Biểu tình, phóng hỏa tại Iran. Video: RT

Các hãng thông tấn CNN và Fars đưa tin, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương vào tối 1/1 khi người biểu tình tấn công một đồn cảnh sát ở thành phố Lorestan, phía tây Iran.

Người biểu tình đã đụng độ, ném đá vào cảnh sát, phóng hỏa nhiều ô tô. Theo Fars, một số "kẻ bạo loạn" có vũ trang đã lợi dụng cuộc biểu tình trong thành phố. Cảnh sát sau đó đã tịch thu vũ khí của một số cá nhân.

Làn sóng biểu tình bắt đầu bùng phát vào cuối tuần trước khi đồng Rial của Iran chạm mức thấp kỷ lục, với 1,44 triệu Rial đổi được 1 USD so với mức 860.000 Rial đổi được 1 USD cách đây một năm. Các quan chức Iran đã buộc phải thừa nhận các vấn đề kinh tế và cam kết sẽ có phản ứng quyết liệt với tình trạng bất ổn.

Hãng RT đưa tin, Israel, đối thủ "không đội trời chung" của Iran, đã công khai ủng hộ tình trạng bất ổn trên. Cơ quan tình báo Mossad của Israel đã cổ vũ những người biểu tình Iran và tuyên bố các điệp viên của họ đã trà trộn vào đám đông biểu tình. Trong thông điệp trên tài khoản X bằng tiếng Farsi, Mossad viết: "Hãy cùng nhau xuống đường. Thời điểm đã tới. Chúng tôi sát cánh cùng các bạn. Không chỉ từ xa hay bằng lời nói, chúng tôi sát cánh với các bạn trên thực địa".

Tình trạng bất ổn nhanh chóng lan rộng ra nhiều thành phố trên khắp Iran và chuyển thành vấn đề chính trị. Một số người biểu tình đã yêu cầu khôi phục chế độ quân chủ, vốn bị lật đổ trong Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979.

Biểu tình sau đó chuyển thành bạo lực ở nhiều địa điểm. Theo các video lan truyền trên mạng, người biểu tình đã tấn công các tòa nhà và cơ quan chính phủ có liên quan tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tinh nhuệ của Iran.

Các cuộc biểu tình đang diễn ra là tồi tệ nhất kể từ cuộc bạo động năm 2022, vốn bùng phát sau khi Mahsa Amini, một cô gái 22 tuổi bị cáo buộc sử dụng khăn trùm đầu không đúng cách, đã thiệt mạng trong trại giam của cảnh sát. Vụ việc đã gây ra nhiều tuần bất ổn, làm hơn 200 người tử vong và hàng nghìn người bị bắt giữ trên khắp Iran.