Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23-24/10.

Việt Nam và Nam Phi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1993. Trước đó, Việt Nam có quan hệ với Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) và Đảng Cộng sản Nam Phi; luôn ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi chống chế độ Apartheid và ủng hộ quá trình cải cách dân chủ.

Nam Phi là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 1,8 tỷ USD.

Tính đến tháng 7/2025, Nam Phi có 20 dự án đầu tư vào Việt Nam còn hiệu lực, với số vốn đầu tư 0,88 triệu USD, đứng thứ 109 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam có 4 dự án đầu tư sang Nam Phi với tổng số vốn 8,86 triệu USD, đứng thứ 45 trong số 84 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Hai bên thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tốt tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng từ ngày 24-25/10.

Việt Nam đăng cai tổ chức lễ mở ký và hội nghị cấp cao về Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Thủ đô Hà Nội vào các ngày 25-26/10.

Đây là sự kiện quốc tế quan trọng, đánh dấu một mốc son trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và 47 năm quan hệ đối tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc.

Chương trình dự kiến ngoài phiên khai mạc và bế mạc, sẽ có 1 phiên thảo luận toàn thể, 1 phiên mở ký, 4 phiên thảo luận cấp cao và 4 phiên trao đổi bàn tròn, 1 gala dinner, triển lãm về công nghệ do Chính phủ Việt Nam và Ban Thư ký Liên Hợp Quốc phối hợp tổ chức.

Dự kiến Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc.