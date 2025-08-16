Theo hãng tin RT, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay truyền thông phương Tây đã bùng nổ trước sự chào đón nồng nhiệt mà ông Trump dành cho ông Putin tại Alaska hôm 15/8, khi hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ tiến hành hội nghị thượng đỉnh.

Bà Zakharova nhấn mạnh, cuộc hội đàm phán kéo dài gần 3 giờ tại thành phố Anchorage của bang Alaska đã đưa ông Putin đến Mỹ lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ. Nhà lãnh đạo Nga được trải thảm đỏ chào đón tại sân bay, kèm theo màn trình diễn của oanh tạc cơ B-2 và các tiêm kích F-35. Sau đó, ông Putin và ông Trump còn ngồi chung trên chiếc limousine của Tổng thống Mỹ để di chuyển đến địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh.

Hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ bắt tay tại sân bay Căn cứ chung Elmendorf-Richardson, Alaska. Ảnh: Sputnik

Mặc dù hai nhà lãnh đạo không công bố bất kỳ thỏa thuận nào về Ukraine, nhưng ông Putin mô tả các cuộc đàm phán là mang tính xây dựng. Còn ông Trump nhấn mạnh cuộc họp diễn ra "nồng ấm", và Moscow và Washington "khá gần" tiến tới việc giải quyết xung đột ở Ukraine.

Theo bà Zakharova, truyền thông phương Tây đã "gần như mất trí” trước những vinh dự mà ông Trump dành cho nhà lãnh đạo Nga. “Ba năm qua, họ đã nói về sự cô lập Nga, và hôm nay họ thấy thảm đỏ trải dài để đón tiếp Tổng thống Nga tại Mỹ”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói.

Trên thực tế, truyền thông phương Tây cho rằng hội nghị thượng đỉnh ở Alaska là một chiến thắng ngoại giao dành cho Moscow. Tờ Washington Post nhận định, “sự chào đón nồng nhiệt đã gây chấn động khắp Ukraine và châu Âu”. Tờ báo Mỹ còn chỉ ra sự tương phản rõ nét so với buổi tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hồi tháng 2. Khi đó, ông Trump đã cáo buộc nhà lãnh đạo Kiev thiếu tôn trọng, vô ơn với khoản viện trợ của Mỹ, và “đánh cược với Thế chiến thứ Ba”.

Trong khi đó, phóng viên Ivor Bennett của Sky News đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi ông Putin là người đầu tiên phát biểu tại buổi họp báo “như thể ông ấy là chủ nhà, chứ không phải ông Donald Trump”.

Còn theo tờ Bloomberg, “với việc mời Tổng thống Nga đến Mỹ và đón tiếp, ông Trump đã mang lại chiến thắng ngoại giao” cho nhà lãnh đạo Nga. Tờ báo cũng đăng một bài viết riêng mang tiêu đề "Hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ cho thấy châu Âu ít quan trọng như thế nào trong thế giới của ông Trump", nhằm ám chỉ việc không có nhà lãnh đạo nào trong Liên minh châu Âu (EU) được mời tham dự sự kiện.

Hay như tờ Politico chạy tiêu đề "Chiến thắng ở Alaska của ông Putin". Còn hãng tin CNN đưa tin, “sự cô lập đối với ông Putin đã chấm dứt khi máy bay chở ông hạ cánh xuống Anchorage", và nhấn mạnh Tổng thống Nga "đã trở lại sau thời gian dài bị cô lập".