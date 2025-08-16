Các cuộc đàm phán tại Căn cứ chung Elmendorf-Richardson ở Alaska chủ yếu tập trung vào việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, không có thỏa thuận cụ thể nào được công bố.

Ông Putin tới Alaska bằng máy bay Ilyushin Il-96 được nâng cấp đặc biệt, và là chuyên cơ chính trong đội bay của Tổng thống Nga. Video: RT

Ông Trump cùng ông Putin bước trên thảm đỏ ở Căn cứ chung Elmendorf-Richardson, Alaska. (Ảnh: RT)

Ảnh: Nhà Trắng

Oanh tạc cơ B-2, tiêm kích F-35 "phô diễn" khi ông Trump đón ông Putin. Video: New York Post

Hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ bắt tay. Ảnh: Sputnik

Ảnh: Nhà Trắng

Điều vô cùng đặc biệt khi ông Putin ngồi cùng xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump di chuyển tới nơi hội đàm. Video: RT

Cuộc họp của Tổng thống Nga - Mỹ có sự tham gia của Ngoại trưởng hai nước. Ảnh: Sputnik

Các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump kéo dài hơn 2,5 giờ. Ảnh: Sputnik

Phái đoàn Nga tham gia đàm phán với Mỹ. Ảnh: Sputnik

Ông Putin phát biểu tại họp báo chung với ông Trump. Ảnh: RT

Tổng thống Mỹ Trump đánh giá cuộc hội đàm diễn ra "rất hiệu quả", nhưng "chưa đạt được sự hiểu biết đầy đủ và vẫn chưa có thỏa thuận nào". Ảnh: Sputnik

Cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ. Ảnh: Sputnik

Ảnh: Sputnik

Hai Tổng thống đã rời khỏi phòng họp báo sau khi đưa ra tuyên bố, nhưng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ giới truyền thông. Ảnh: Sputnik

Điện Kremlin công bố một số hình ảnh hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ bên lề hội nghị thượng đỉnh. Ảnh: EPA

Ảnh: EPA

Bức ảnh đen trắng được Nhà Trắng công bố kèm theo chú thích "Mục tiêu luôn là hòa bình". Ảnh: Nhà Trắng

Phái đoàn Nga rời khỏi phòng họp sau khi hội đàm kết thúc. Video: Điện Kremlin

Ông Putin lên máy bay rời khỏi Alaska sau hội đàm với ông Trump. Video: Sputnik

Ông Trump cũng rời khỏi Alaska ngay sau hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga. Video: Sputnik