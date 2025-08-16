Các cuộc đàm phán tại Căn cứ chung Elmendorf-Richardson ở Alaska chủ yếu tập trung vào việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, không có thỏa thuận cụ thể nào được công bố. 

Ông Putin tới Alaska bằng máy bay Ilyushin Il-96 được nâng cấp đặc biệt, và là chuyên cơ chính trong đội bay của Tổng thống Nga. Video: RT

toan canh hoi dam trump putin.jpg
Ông Trump cùng ông Putin bước trên thảm đỏ ở Căn cứ chung Elmendorf-Richardson, Alaska. (Ảnh: RT)
toan canh hoi dam trump putin 2.jpg
Ảnh: Nhà Trắng

Oanh tạc cơ B-2, tiêm kích F-35 "phô diễn" khi ông Trump đón ông Putin. Video: New York Post

toan canh hoi dam trump putin 1.jpg
Hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ bắt tay. Ảnh: Sputnik
toan canh hoi dam trump putin 3.jpg
Ảnh: Nhà Trắng

Điều vô cùng đặc biệt khi ông Putin ngồi cùng xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump di chuyển tới nơi hội đàm. Video: RT

toan canh hoi dam trump putin 12.jpg
Cuộc họp của Tổng thống Nga - Mỹ có sự tham gia của Ngoại trưởng hai nước. Ảnh: Sputnik
toan canh hoi dam trump putin 13.jpg
Các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump kéo dài hơn 2,5 giờ. Ảnh: Sputnik
toan canh hoi dam trump putin 9.jpg
Phái đoàn Nga tham gia đàm phán với Mỹ. Ảnh: Sputnik
toan canh hoi dam trump putin 7.jpg
Ông Putin phát biểu tại họp báo chung với ông Trump. Ảnh: RT
toan canh hoi dam trump putin 10.jpg
Tổng thống Mỹ Trump đánh giá cuộc hội đàm diễn ra "rất hiệu quả", nhưng "chưa đạt được sự hiểu biết đầy đủ và vẫn chưa có thỏa thuận nào". Ảnh: Sputnik
toan canh hoi dam trump putin 8.jpg
Cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ. Ảnh: Sputnik
toan canh hoi dam trump putin 11.jpg
Ảnh: Sputnik
toan canh hoi dam trump putin 14.jpg
Hai Tổng thống đã rời khỏi phòng họp báo sau khi đưa ra tuyên bố, nhưng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ giới truyền thông. Ảnh: Sputnik
toan canh hoi dam trump putin 5.jpg
Điện Kremlin công bố một số hình ảnh hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ bên lề hội nghị thượng đỉnh. Ảnh: EPA
toan canh hoi dam trump putin 4.jpg
Ảnh: EPA
toan canh hoi dam trump putin 6.jpg
Bức ảnh đen trắng được Nhà Trắng công bố kèm theo chú thích "Mục tiêu luôn là hòa bình". Ảnh: Nhà Trắng 

Phái đoàn Nga rời khỏi phòng họp sau khi hội đàm kết thúc. Video: Điện Kremlin 

Ông Putin lên máy bay rời khỏi Alaska sau hội đàm với ông Trump. Video: Sputnik

Ông Trump cũng rời khỏi Alaska ngay sau hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga. Video: Sputnik