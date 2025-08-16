Các cuộc đàm phán tại Căn cứ chung Elmendorf-Richardson ở Alaska chủ yếu tập trung vào việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, không có thỏa thuận cụ thể nào được công bố.
Ông Putin tới Alaska bằng máy bay Ilyushin Il-96 được nâng cấp đặc biệt, và là chuyên cơ chính trong đội bay của Tổng thống Nga. Video: RT
Oanh tạc cơ B-2, tiêm kích F-35 "phô diễn" khi ông Trump đón ông Putin. Video: New York Post
Điều vô cùng đặc biệt khi ông Putin ngồi cùng xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump di chuyển tới nơi hội đàm. Video: RT
Phái đoàn Nga rời khỏi phòng họp sau khi hội đàm kết thúc. Video: Điện Kremlin
Ông Putin lên máy bay rời khỏi Alaska sau hội đàm với ông Trump. Video: Sputnik
Ông Trump cũng rời khỏi Alaska ngay sau hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga. Video: Sputnik
Tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu cách thức kiến tạo một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở Ukraine.
Màn chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Căn cứ chung Elmendorf-Richardson ở Alaska của Tổng thống Mỹ Donald Trump có sự xuất hiện của oanh tạc cơ B-2 và các tiêm kích F-35.
Sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài hơn 2,5 tiếng tại Căn cứ chung Elmendorf-Richardson, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên máy bay rời khỏi Alaska.