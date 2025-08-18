Theo đài RT, các máy bay chiến đấu Mỹ dường như đã cất cánh từ căn cứ không quân Elmendorf ở Anchorage, Alaska, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin vào ngày 15/8.

Khi ông Putin tới Alaska, Mỹ cũng sắp xếp màn trình diễn quân sự mang tính nghi lễ của tiêm kích F-22 và máy bay ném bom tàng hình B-2 có khả năng mang vũ khí hạt nhân để chào đón. Tổng thống Trump cũng chào đón người đứng đầu Nga trên thảm đỏ và hai người cùng đi trên chiếc limousine bọc thép của tổng thống Mỹ.

F-35 là dòng tiêm kích tàng hình đa năng thế hệ 5 do Lockheed Martin phát triển. Chiến đấu cơ này được thiết kế cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và tấn công mặt đất. F-35 được trang bị các cảm biến, hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và khả năng tác chiến mạng.

Alaska được cho đang duy trì 2 phi đội F-22 và 2 phi đội tiêm kích F-35 đồn trú tại căn cứ không quân Eielson gần căn cứ Elmendorf.