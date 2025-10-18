Tổng thống Nga Putin (trái) gặp Tổng thống Mỹ Trump tại Alaska vào ngày 15/8. Ảnh: TASS

Theo hãng tin BBC, khi ông Putin bay tới Alaska để gặp ông Trump vào tháng 8, Mỹ trước đó đã phải cấp phép đặc biệt cho máy bay của Tổng thống Nga. Chuyên cơ chở ông Putin được ví như "Điện Kremlin bay", là máy bay chở khách Ilyushin II-96 được cải tiến, có 4 động cơ và được trang bị đầy đủ các hệ thống phòng thủ.

Máy bay Nga bị cấm đi qua không phận Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Vì vậy, nếu ông Putin bay tới Budapest, chuyên cơ chở ông cần được miễn trừ đặc biệt trong trường hợp đi qua không phận của quốc gia thành viên EU.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý: "Hiện tại kế hoạch về cuộc gặp vẫn chưa rõ ràng. Điều chúng tôi biết chắc là 2 tổng thống sẵn lòng tổ chức một cuộc tiếp xúc như vậy".

Vài ngày sau khi Tổng thống Putin ra lệnh mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, EU đã đóng băng tài sản của người đứng đầu nước Nga và Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Một lệnh cấm toàn diện cũng được áp đặt đối với toàn bộ các máy bay Nga di chuyển qua không phận của 27 nước thành viên EU. Hungary và nhiều nước láng giềng đều là thành viên NATO.

Tổng thống Putin cũng bị Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) cáo buộc phạm tội liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine. Do đó, vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp về chuyến đi tiềm năng của Tổng thống Putin đến Hungary, nếu hội nghị thượng đỉnh giữa ông và người đồng cấp Mỹ diễn ra tại đây.

Dẫu vậy, Hungary tin, tất cả các rào cản đều có thể giải quyết và nước này đang trong quá trình rút khỏi ICC. Tổng thống Putin và Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã điện đàm về cuộc gặp thượng đỉnh được lên kế hoạch. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố: "Hungary sẽ đảm bảo ông Putin có thể nhập cảnh, tổ chức các cuộc đàm phán thành công và sau đó trở về nước".

Theo nhận định của BBC, EU sẽ không gây trở ngại cho ông Putin. Ủy ban điều hành của EU cho biết, bất kỳ cuộc họp nào thúc đẩy một nền hòa bình lâu dài và công bằng cho Ukraine đều được hoan nghênh và liên minh ủng hộ những nỗ lực hướng tới việc đó của Tổng thống Trump.

Ngoài ra, Ủy ban điều hành của EU chỉ ra rằng, Tổng thống Putin không chịu lệnh cấm đi lại nào. Tuy nhiên, điểm mấu chốt nhất là người đứng đầu nước Nga sẽ bay từ Moscow tới Budapest như thế nào? Rõ ràng, ông Putin sẽ không mua vé máy bay của Air Serbia để đến Belgrade rồi bắt tàu hỏa đến Hungary, vốn có thể là tuyến đường ngắn nhất. Ông Putin sẽ muốn di chuyển trên chuyên cơ riêng để đảm bảo an toàn, do đó, Moscow sẽ phải xin phép phá vỡ lệnh cấm của EU đối với máy bay Nga.

Người phát ngôn Ủy ban Châu Âu Anitta Hipper hôm 17/10 nói, "về hướng di chuyển, các quốc gia thành viên có thể cấp quyền miễn trừ, nhưng việc này phải do từng nước quyết định". Ngay cả khi được miễn trừ, chuyên cơ chở Tổng thống Nga cũng có thể phải đi đường vòng. Việc đi qua không phận Ukraine là bất khả thi và việc đi qua Ba Lan cũng vậy do quan hệ giữa Moscow và Warsaw không tốt.

Tuyến đường trực tiếp nhất sẽ là di chuyển qua khu vực phía đông của Biển Đen và Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp đó bay qua không phận Bulgaria hoặc Serbia, Romania rồi tiến vào Hungary.

Nếu muốn an toàn hơn nữa, chuyên cơ chở Tổng thống Putin có thể bay qua Thổ Nhĩ Kỳ, vòng qua bờ biển phía nam Hy Lạp, rồi qua không phận Montenegro trước khi bay qua Serbia. Song, đó là một lộ trình dài hơn nhiều.