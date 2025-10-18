Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Keystone Press

Hãng tin RT dẫn lời ông Zelensky chia sẻ với các phóng viên tại Washington DC, Mỹ: "Tổng thống Putin ghét tôi". Tiếp đó, khi nhận được câu hỏi "Vậy ông có ghét ông Putin không?", ông Zelensky trả lời sẽ thật kỳ lạ nếu ông có quan điểm khác về người chỉ đạo chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. "Tôi cũng có cảm nghĩ tương tự về ông Putin", Tổng thống Ukraine bày tỏ.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng vào ngày 17/10, ông Zelensky ủng hộ lời kêu gọi của ông Trump về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức với Nga dọc theo tiền tuyến. Tuy nhiên, người đứng đầu Kiev từ chối tiết lộ Mỹ có cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine hay không.

Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố sẵn sàng gặp người đồng cấp Ukraine, nhưng chỉ trong giai đoạn đàm phán cuối cùng sau khi một hiệp ước hòa bình sẵn sàng được ký kết.

Máy bay chiến đấu Nga bị đồng đội bắn rơi

Tờ Kyiv Independent dẫn lời người phát ngôn của Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk ngày 17/10 cho biết, Nga đã bắn nhầm một máy bay chiến đấu Su-30M của chính nước này trên bầu trời Crưm khi hệ thống phòng không của họ cố ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của các lực lượng Kiev.

Theo ông Pletenchuk, các liên lạc vô tuyến hé lộ, phi công lái chiến đấu cơ Su-30M đã thiệt mạng sau khi hai động cơ máy bay bốc cháy.

UAV của Ukraine được cho đã tấn công một cơ sở nằm gần căn cứ không quân Gvardeyskoye trên bán đảo Crưm. Các cảnh quay đang lan truyền trên mạng dường như cho thấy kho dầu gần đó đã bốc cháy.

Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine xác nhận, UAV của nước này đã gây thiệt hại cho kho dầu và một nhà máy của Nga ở Gvardeyskoye, đồng thời đính kèm một đoạn video được cho ghi lại cảnh tấn công từ góc nhìn của UAV.