Trong buổi họp báo diễn ra tại Nhà Trắng trong khuôn khổ cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 17/10, ông Trump cho biết đã đề xuất chọn thủ đô của Hungary làm nơi tổ chức cuộc hội đàm với ông Putin vì “cả ông và Tổng thống Nga đều yêu quý Thủ tướng Hungary Viktor Orban”.

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và ông Zelensky hôm 17/10. Ảnh: Nhà Trắng

Tờ Pravda dẫn lời ông Trump phát biểu: “Chúng tôi quý ông Viktor Orban. Ông Putin cũng quý ông ấy. Hungary là một đất nước an toàn… Ông Orban là một nhà lãnh đạo tốt trong việc điều hành đất nước của mình. Hungary không có nhiều vấn đề như các quốc gia khác. Tôi tự tin về việc Thủ tướng Hungary Orban sẽ là chủ nhà tốt”.

Tổng thống Mỹ có phát biểu trên sau khi ông có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga hôm 16/10. Sau cuộc điện đàm, ông Trump đã công bố kế hoạch về một cuộc đối thoại song phương với ông Putin ở thủ đô Budapest, Hungary.

Trong thông cáo đưa ra hôm nay (18/10), Đại sứ quán Nga ở Hungary khẳng định sẵn sàng hỗ trợ công tác tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Putin – Trump. “Đại sứ quán Nga vẫn duy trì việc liên lạc với phía Budapest thông qua Bộ Ngoại giao Hungary. Ngay khi cuộc gặp Putin - Trump được chính thức xác nhận, chúng tôi sẽ làm việc với giới chức ngoại giao Hungary”, Đại sứ quán Nga cho hay.