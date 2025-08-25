Hôm 24/8, tờ Vesti 1 dẫn lời nhà báo Pavel Zarubin cho hay, trong thời gian ở Trung Quốc, ông Putin cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), nơi sẽ diễn ra “những cuộc thảo luận quy mô lớn” giữa các phái đoàn. Chuyến thăm lần này sẽ là chuyến công tác nước ngoài dài ngày nhất của ông Putin kể từ năm 2014.

Tuy nhiên, Vesti 1 không nêu chính xác thời gian ông Putin tới Trung Quốc. Trong khi đó, hội nghị SCO sẽ khai mạc vào ngày 31/8 và kéo dài trong 2 ngày. Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn vào ngày 3/9 bao gồm một cuộc duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc gặp. Ảnh: TASS

Trước đó, ông Putin đã nhận lời mời của ông Tập tới dự lễ kỷ niệm 3/9, trong khi nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đã tới Moscow hồi tháng 5 nhân lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II của Nga.

Tờ The Times của Anh từng đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc tại Bắc Kinh nhân lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II. Song, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, Moscow chưa có gì để nói về cuộc gặp 3 bên. “Chúng tôi không biết gì về khả năng diễn ra cuộc gặp như vậy”, ông Peskov bày tỏ.