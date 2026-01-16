Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/1 đã đưa ra cảnh báo về tình hình thế giới hiện tại, khi các cuộc xung đột cũ bùng phát trở lại và ngày càng có nhiều "điểm nóng" mới xuất hiện.

"Hòa bình không phải điều tự nhiên mà có, nó được xây dựng mỗi ngày. Hoà bình đòi hỏi nỗ lực, trách nhiệm và sự lựa chọn có ý thức. Điều này đặc biệt quan trọng vào thời điểm hiện tại, khi tình hình trên trường quốc tế ngày càng xấu đi. Tôi tin rằng không ai có thể phủ nhận điều đó, khi xung đột cũ có dấu hiệu leo thang và những điểm nóng mới đang xuất hiện", ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh, những biện pháp ngoại giao và nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận đang dần bị thay thế bởi "các hành động đơn phương thiếu kiềm chế". Bên cạnh đó, có nhiều quốc gia đang phải đối mặt với sức ép từ những bên theo đuổi cách tiếp cận "chân lý thuộc về kẻ mạnh".

"Có hàng chục quốc gia trên thế giới đang bị xâm phạm chủ quyền, phải chịu đựng tình trạng hỗn loạn do không có đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình. Tôi kêu gọi tất cả các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời thúc đẩy trật tự thế giới đa cực công bằng hơn", ông Putin nói.

Trong phát biểu của mình, Tổng thống Putin cũng lấy dẫn chứng về cuộc xung đột Ukraine, gọi đây là "ví dụ điển hình" về việc an ninh của một quốc gia không thể đạt được bằng cách làm tổn hại đến lợi ích của quốc gia khác.

"Cuộc khủng hoảng Ukraine là hệ quả trực tiếp khi phương Tây phớt lờ lợi ích chính đáng của Nga trong nhiều năm, đồng thời có chủ ý đe dọa an ninh của chúng tôi khi mở rộng tầm ảnh hưởng của NATO tới sát biên giới Nga. Trên thực tế, chúng tôi vẫn luôn hướng tới một nền hòa bình lâu dài và bền vững cho Ukraine", ông Putin khẳng định.