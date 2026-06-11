Theo Zvezda, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10/6 đã yêu cầu quân đội nước này tăng cường an ninh tại các cơ sở giáo dục và tất cả hạ tầng dân sự trên khắp nước Nga.

"Đối thủ của chúng ta không ngần ngại tiến hành các hành vi khủng bố. Tôi đang nói tới cuộc tấn công nhắm vào ký túc xá sinh viên ở Starobelsk. Tôi yêu cầu cơ quan tình báo và cơ quan thực thi pháp luật tăng cường các biện pháp chống khủng bố và an ninh nói chung trên toàn bộ hệ thống giáo dục, xã hội và cơ sở hạ tầng dân sự", ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang liên tục tiến hành các đợt không kích nhắm vào nhiều mục tiêu ở sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Trong ngày 10/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng nước này đã sử dụng tên lửa hành trình FP-5 Flamingo để tấn công nhà máy quân sự VNIIR-Progress ở thành phố Cheboksary. Ngoài ra, phía Ukraine cũng tập kích thành công nhà máy lọc dầu Kuibyshev ở vùng Samara, nằm cách tiền tuyến hơn 900km.

"Chiến dịch không kích là một phần của kế hoạch 'trừng phạt tầm xa'. Mục tiêu của chúng tôi là làm gián đoạn nền tảng sản xuất quân sự và lĩnh vực năng lượng của đối thủ", ông Zelensky nói.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị phòng không nước này đã đánh chặn được 14 bom dẫn đường, 4 tên lửa Flamingo và 766 UAV của Ukraine trong 24h qua.