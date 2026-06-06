Báo The Kyiv Independent trích bài phát biểu đêm 5/6 của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay: “Thật tiếc, phía Nga một lần nữa lại chọn xung đột. Mọi người có thể nghe thấy điều đó hôm nay. Ông Putin đơn giản không muốn kết thúc xung đột. Tôi nghĩ nhiều người trên khắp thế giới cảm thấy thất vọng về sự phản hồi đó. Ông ấy không muốn thay đổi bất kỳ điều gì…”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Trước đó cùng ngày, khi phát biểu tại Diễn đàn kinh tế quốc tế St Petersburg ở Nga, Tổng thống Nga Putin lập luận trong quá khứ, các cuộc gặp trực tiếp giữa ông và Tổng thống Ukraine Zelensky “đã không mang lại kết quả có ý nghĩa nào ngoài việc câu giờ”.

Khi được hỏi liệu ông và ông Zelensky có thể gặp nhau để thảo luận về việc chấm dứt xung đột hay không, ông Putin trả lời bản thân “thấy việc đó không có ý nghĩa”.

Ngoài ra, ông Putin cũng mô tả nội dung bức thư đề nghị gặp trực tiếp của nhà lãnh đạo Ukraine chứa đựng những yếu tố thô lỗ và đặt câu hỏi liệu mục đích của nó có phải là để tạo điều kiện cho đối thoại hay không. “Đây là cái gì? Một nỗ lực để tổ chức một cuộc gặp hay một nỗ lực để tạo ra các điều kiện khiến nó trở nên bất khả thi?”, Tổng thống Nga nhấn mạnh.