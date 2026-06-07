Xuồng không người lái của Ukraine. Ảnh: CNN

Theo Kyiv Independent, tuyên bố được đưa ra sau khi Hy Lạp gửi công hàm phản đối ngoại giao chính thức tới Ukraine vào ngày 3/6 về vụ việc trên. Chiếc xuồng không người mà Hy Lạp cho là của Ukraine, được ngư dân phát hiện ngoài khơi Lefkada vào ngày 7/5, gây ra căng thẳng ngoại giao giữa Athens và Kiev.

Ông Tykhyi nói: "Đó là hệ quả của những hoàn cảnh phát sinh từ chiến dịch chống Ukraine của Nga". Quan chức Ukraine này khẳng định Ukraine tiếp tục tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế, coi trọng an toàn hàng hải và sẽ nỗ lực để tránh tái diễn các vụ việc tương tự trong tương lai.

Khi đưa ra phản đối, Hy Lạp lập luận rằng sự hiện diện của phương tiện không người lái Ukraine gây ra mối đe dọa cho giao thông hàng hải và có thể dẫn đến thương vong dân sự hoặc thiệt hại môi trường.

Theo người phát ngôn của Ukraine, Kiev và Athens cùng chia sẻ quan ngại về các mối đe dọa đối với an ninh quốc tế và khu vực, bao gồm an ninh hàng hải, cũng như các hoạt động của hạm đội ngầm của Nga. Ông Tykhyi cảm ơn người dân Hy Lạp vì sự "ủng hộ kiên định" dành cho Ukraine đồng thời khẳng định Kiev rất coi trọng mối quan hệ hữu nghị với Athens.

Trong ba tháng qua, các phương tiện không người lái của Ukraine đã rơi xuống và đi lạc vào Phần Lan, các nước Baltic, Hy Lạp, Romania và khiến 5 công dân Azerbaijan thiệt mạng trên Biển Azov.

Tổng thống Romania Nicusor Dan ngày 6/6 xác nhận, chiếc xuồng không người lái phát nổ tại cảng dân sự Constanta là của Ukraine. "Đó là 1 trong 4 chiếc xuồng không người lái được trang bị chất nổ của Ukraine đã mất kiểm soát".

Theo TASS, trả lời câu hỏi của các nhà báo, Tổng thống Romania cho biết ông không thể giải thích làm thế nào một phương tiện không người lái trên biển có thể vào cảng nước này. Theo người đứng đầu Romania, thiết bị này không bị phát hiện vì đây là công nghệ mới được phát triển trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Ngày 5/6, Bộ Quốc phòng Romania báo cáo, 4 xuồng không người lái quân sự của Ukraine đã mất kiểm soát. Một trong số chúng phát nổ tại cảng Constanta, chiếc thứ hai phát nổ trên biển gần cảng, trong khi hai chiếc còn lại phát nổ cách Constanta khoảng 145km về phía đông.