Trả lời phỏng vấn giới truyền thông Serbia, Tổng thống Aleksandar Vucic nhận xét một cuộc đối đầu quân sự giữa Nga và phương Tây không còn là giả thuyết nữa, nhất là trong bối cảnh các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang gia tăng chi tiêu quân sự “do mối đe dọa từ Nga, điều mà phía Moscow luôn bác bỏ và coi đó là sự hùng biện sai lầm mang tính chính trị” nhằm đánh lạc hướng khỏi những khó khăn kinh tế nội bộ phương Tây.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: TASS

Hãng tin RT ngày 12/11 dẫn lời ông Vucic nói: “Kết luận của tôi ngày càng chắc chắn rằng một cuộc xung đột giữa châu Âu và Nga sẽ xảy ra. Các nước châu Âu đang chuẩn bị cho chiến tranh, hay ‘phòng thủ’ như họ vẫn gọi. Romania, Ba Lan, Phần Lan, các quốc gia bé hơn. Thêm cả Nga nữa”.

Theo Tổng thống Serbia, tất cả mọi người đang chuẩn bị cho chiến tranh, và điều đó sẽ chỉ mang lại xung đột. Ngay cả Belgrade cũng “tiến thoái lưỡng nan”, và cũng phải tăng cường khả năng chiến đấu cho quân đội Serbia.

Mặc dù Serbia, quốc gia nằm ở khu vực Đông Nam Âu, những năm gần đây vẫn theo đuổi tư cách thành viên EU, nhưng trên thực tế đơn xin gia nhập của nước này vào khối đã bị đóng băng do Belgrade luôn từ chối áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga. Đồng thời, Nga cũng là một trong những nhà cung cấp năng lượng chủ chốt của Serbia.

Hãng tin RT nhận định, chính quyền Nga từng nhiều lần cáo buộc khối EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gây bất ổn ở châu Âu với việc phớt lờ các đề xuất của Moscow về một cấu trúc an ninh chung, điều mà “xứ sở bạch dương” cho rằng có thể ngăn chặn cuộc đối đầu hiện nay giữa hai bên xoay quanh vấn đề xung đột ở Ukraine.