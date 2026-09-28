Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố từ chức. Ảnh: RT

Theo đài RT, ông Vucic đã công bố quyết định từ chức tại Dinh Tổng thống hôm 27/9, đồng thời cho biết bài phát biểu này sẽ là lần cuối ông xuất hiện trên cương vị tổng thống.

Ông Vucic từ chức khi đang ở nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 và theo Hiến pháp Serbia, không thể tranh cử nhiệm kỳ thứ 3. Một cuộc bầu cử mới phải được tổ chức trong vòng 3 tháng kể từ khi tổng thống từ chức.

Cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn tại Serbia dự kiến diễn ra ngày 25/10. Ông Vucic sẽ tranh cử với tư cách người đứng đầu SNS và có thể trở thành thủ tướng nếu đảng này thành lập chính phủ mới. Ông Vucic lần đầu tiên công bố ý định rời bỏ ghế tổng thống tại một cuộc mít tinh vào tháng 6.

Việc Serbia chuẩn bị tổ chức thêm một cuộc bầu cử tổng thống đồng nghĩa cử tri nước này có thể phải đi bỏ phiếu 2 lần trong năm nay.

Đám đông người ủng hộ ông Vucic đã tập trung bên ngoài Dinh Tổng thống để tiễn ông. Một số người mang biểu ngữ “Cảm ơn” và ca ngợi ông là “thiên tài chính trị”. Sau khi kết thúc bài phát biểu và ký đơn từ chức trước máy quay, tổng thống sắp mãn nhiệm đã trực tiếp ra gặp những người ủng hộ.

“Tối nay là cơ hội cuối cùng, là lần cuối tôi có mặt trong tòa nhà tuyệt đẹp này trên cương vị tổng thống. Tôi đã giữ chức tổng thống lâu hơn bất kỳ ai khác trong lịch sử Serbia kể từ khi chế độ đa đảng được thiết lập. Tôi tự hào đã đạt được điều đó nhờ những lá phiếu và sự ủng hộ của các bạn”, ông Vucic nói.

Nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Vucic, vốn dự kiến kết thúc vào tháng 5/2027, đã bị phủ bóng bởi các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài và những vụ đụng độ lẻ tẻ giữa người biểu tình với cảnh sát trong 2 năm qua.

Sau khi ông Vucic từ chức, Chủ tịch Quốc hội Serbia Ana Brnabic sẽ đảm nhiệm vai trò quyền tổng thống cho đến khi có tổng thống mới. Theo phía Serbia, cuộc bầu cử tổng thống phải được tổ chức trước cuối tháng 12.