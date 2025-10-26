Chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Trump đã hạ cánh xuống sân bay Kuala Lumpur, Malaysia, nơi ông sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47.

Theo tờ Straitstimes, Malaysia đã điều động tiêm kích F/A-18 hộ tống chuyên cơ Không lực Một của ông Trump trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Kuala Lumpur. Tổng thống Mỹ đã được Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Saifuddin Nasution đón tiếp tại đường băng gần khu phức hợp VIP của sân bay.

Video: Malay Mail

Trong không khí chào đón nồng nhiệt với đám đông vẫy cờ và các nghệ sĩ Malaysia trong trang phục truyền thống bắt đầu nhảy múa, ông Trump đã vui vẻ nhún nhảy theo. Sau đó, Tổng thống Mỹ cầm lá cở của hai quốc gia và tạo dáng chụp ảnh trước khi chào các nghệ sĩ biểu diễn, trong lúc ông chờ xe limousine đến đón.

Video: New York Post

Malaysia là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á kéo dài 5 ngày của ông Trump. Sau khi tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47, ông Trump sẽ tới Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chuyến thăm Malaysia cũng là lần đầu tiên ông Trump xuất hiện tại Đông Nam Á trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ thứ 2. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông đã đến thăm Philippines và Việt Nam vào năm 2017 cũng như Singapore vào năm 2018 để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Malaysia tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị thượng đỉnh liên quan từ ngày 26 - 28/10 với sự tham dự của các nhà lãnh đạo ASEAN và thế giới, bao gồm cả Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva và tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.