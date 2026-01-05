Theo CNN, Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 5/1 đã lên tiếng bác bỏ bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chính phủ nước này liên quan đến hoạt động sản xuất cocaine, đồng thời liệt kê những thành tích của Bogota trong việc phòng chống ma túy.

"Tổng thống Mỹ cần dừng việc vu khống tôi. Tôi được người dân bầu chọn đúng luật, tôi không phải trùm ma túy. Tài sản đáng kể duy nhất của tôi là căn nhà đang trả góp bằng tiền lương. Tôi không có xe hơi, không sở hữu điền trang ở nước ngoài. Washington không nên nghĩ rằng Mỹ Latin chỉ là ổ tội phạm đang đầu độc công dân Mỹ, hãy tôn trọng và đọc lại lịch sử của chúng tôi", ông Petro cho biết.

Trong bài đăng dài trên mạng xã hội sau đó, Tổng thống Petro đã liệt kê một số thành tích của Bogota trong việc thực thi đạo luật phòng chống ma túy. Nổi bật nhất trong số này là việc kiểm soát được El Plateado - khu vực từng được mệnh danh là "Phố Wall của cocaine".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: Colombia One

Cũng theo nhà lãnh đạo Colombia, việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là không có cơ sở pháp lý. "Sau một thời gian dài đấu tranh với các băng đảng ma túy lớn nhất khu vực, tên của ông Maduro và vợ là bà Cilia Flores không có trong hồ sơ của hệ thống tư pháp Colombia", ông Petro nói.

Trước đó, Tổng thống Trump đã cảnh báo về khả năng can thiệp quân sự tại Colombia và Mexico nếu hai quốc gia này không thể kiểm soát được dòng chảy ma túy bất hợp pháp vào Mỹ.

"Colombia đang có nhiều vấn đề, dưới sự lãnh đạo của một người đang có những hành động đáng lo ngại, bao gồm sản xuất cocaine và bán đến Mỹ. Một chiến dịch ở Colombia nghe có vẻ phù hợp với tôi", ông Trump nói.

Cũng theo Tổng thống Trump, Mexico cần chấn chỉnh lại tình hình, bởi ma túy vẫn đang tràn vào Mỹ từ biên giới. "Tôi đã nhiều lần đề nghị hỗ trợ quân sự cho Mexico để đối phó với các băng đảng ma túy, nhưng Tổng thống Claudia Sheinbaum dường như hơi e dè", ông Trump nhận xét.

Hiện chính phủ Mexico chưa đưa ra bình luận chính thức về phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ.