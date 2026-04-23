Apple vừa chính thức công bố một trong những quyết định mang tính bước ngoặt nhất trong nhiều năm qua: CEO Tim Cook sẽ rời vị trí điều hành, nhường chỗ cho John Ternus.

Thông tin được đưa ra hôm thứ Hai (21/4) nhanh chóng tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ các lãnh đạo công nghệ, chính trị gia và nhà đầu tư hàng đầu thế giới.

CEO Tim Cook. Ảnh: CNET

Cook đã giữ cương vị CEO của “Táo khuyết” gần 15 năm, kể từ khi nhà sáng lập huyền thoại Steve Jobs từ nhiệm vào năm 2011. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông không chỉ duy trì mà còn mở rộng quy mô Apple thành một trong những công ty giá trị nhất hành tinh.

Những lời ca ngợi từ chính trường và giới công nghệ

Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong những người đầu tiên lên tiếng. Trong một bài đăng trên Truth Social, ông nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa hai người bắt đầu từ một cuộc điện thoại ngay khi nhiệm kỳ đầu tiên của ông khởi động.

“Tim Cook đã có một sự nghiệp tuyệt vời, gần như không gì sánh bằng và sẽ tiếp tục tạo ra những thành tựu lớn cho Apple cũng như bất kỳ lĩnh vực nào ông lựa chọn trong tương lai. Nói đơn giản, Tim Cook là một con người phi thường”, Donald Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hết lời ca ngợi Tim Cook. Ảnh: The Bridge Chronicle

Trong cuộc phỏng vấn sau đó trên CNBC, ông tiếp tục khẳng định: “Tôi đã hiểu rõ ông ấy. Một con người tuyệt vời, đã làm nên những điều không tưởng”.

Ở phía giới công nghệ, CEO OpenAI Sam Altman cũng không giấu được sự kính trọng. Ông viết trên mạng xã hội X: “Tim Cook là một huyền thoại. Tôi rất biết ơn những gì ông đã làm và cũng rất biết ơn Apple”.

Mối quan hệ giữa Apple và OpenAI được thiết lập từ năm 2024, khi hai bên hợp tác tích hợp ChatGPT vào trợ lý Siri và các công cụ viết của Apple, một bước đi đánh dấu tham vọng AI ngày càng rõ rệt của hãng công nghệ này.

Không chỉ có những lời ca ngợi trang trọng, sự kiện này cũng gợi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong quá khứ.

Palmer Luckey – nhà sáng lập Oculus VR đã đăng dòng trạng thái “RIP Tim Apple”, nhắc lại sự cố nổi tiếng tại Nhà Trắng năm 2019.

Khi đó, Donald Trump đã vô tình gọi Tim Cook là “Tim Apple” trong một cuộc họp.

Cook sau đó đã xử lý tình huống một cách khéo léo và hài hước khi thay tên mình bằng logo Apple trên tài khoản Twitter cá nhân.

Luckey, người rời Facebook vào năm 2017 và sau đó thành lập công ty quốc phòng Anduril Industries, dường như muốn gợi lại một kỷ niệm thú vị trong bối cảnh thay đổi lớn của Apple.

Góc nhìn từ nhà đầu tư: Không ai có thể thay thế Tim Cook

Trong khi đó, giới tài chính nhìn nhận sự ra đi của Cook với nhiều cảm xúc hơn. Warren Buffett – Chủ tịch Berkshire Hathaway chia sẻ trên CNBC rằng Apple ngày nay sẽ không thể đạt được vị thế hiện tại nếu thiếu Tim Cook.

“Những gì ông ấy làm được tại Apple là điều mà tôi chưa từng thấy ai khác có thể thực hiện”, Buffett nhận định. Đáng chú ý, Apple hiện là khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục của Berkshire Hathaway.

Buffett cũng nhấn mạnh khả năng hiếm có của Cook trong việc điều hành một công ty toàn cầu: từ việc xây dựng quan hệ với các quốc gia có lịch sử và lợi ích khác nhau, cho đến việc đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, nhân viên và cổ đông.

“Ông ấy là người độc nhất vô nhị”, Buffett kết luận.

Theo kế hoạch, John Ternus, hiện là Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, sẽ chính thức đảm nhận vai trò CEO từ ngày 1/9.

Trong khi đó, Tim Cook sẽ chuyển sang vị trí Chủ tịch điều hành, tiếp tục đóng vai trò chiến lược trong công ty.

Sự chuyển giao này đánh dấu một chương mới trong lịch sử Apple. Sau gần 15 năm dưới sự dẫn dắt của Tim Cook, người đã đưa Apple từ một công ty công nghệ hàng đầu trở thành “đế chế” toàn cầu, mọi ánh mắt giờ đây đang đổ dồn vào John Ternus, người được kỳ vọng sẽ viết tiếp câu chuyện thành công trong kỷ nguyên mới.

(Theo CNBC, Bloomberg)