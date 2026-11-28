Tổng thống Ukraine cảm thấy "kỳ lạ" khi ông Trump gọi ông Putin là "bạn", trong khi nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định việc này là để đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC ngày 27/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ sự thất vọng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi người đồng cấp Nga Vladimir Putin là "bạn tôi", đồng thời chỉ ra việc Lầu Năm Góc đang trì hoãn chuyển giao tên lửa Patriot cho Ukraine.

"Tất nhiên đó là quyền của ông Trump, nhưng cách gọi này thật kỳ lạ. Ông Putin không thể là 'bạn', bởi Nga là bên khơi mào xung đột. Khi một cường quốc như Mỹ tỏ ra quá trung lập với bên phát động cuộc chiến, điều đó có nghĩa là bạn vừa ủng hộ nạn nhân, vừa ủng hộ bên tấn công. Điều này là không phù hợp", ông Zelensky cho biết.

Cũng theo nhà lãnh đạo Ukraine, Lầu Năm Góc hiện vẫn chưa bàn giao tên lửa Patriot cho Kiev, bất chấp những cam kết trước đó. "Washington đang tập trung vào Trung Đông và dành nhiều sự hỗ trợ hơn cho khu vực này. Đây là điều đáng tiếc, bởi việc thiếu hụt những tên lửa này có thể gây ra nhiều thương vong", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Axios

Tổng thống Zelensky thừa nhận mùa đông sắp tới sẽ rất khắc nghiệt đối với Ukraine, thậm chí để ngỏ kịch bản người dân Kiev có thể phải rời khỏi thành phố.

"Đây là một mùa đông vô cùng khắc nghiệt đối với người dân. Chúng tôi đang phải đối mặt với những thách thức to lớn về phòng không, các hệ thống Patriot và các cây cầu. Người dân có thể sẽ phải rời khỏi Kiev, đây không phải lần đầu tiên chúng ta trải qua một mùa đông như thế này", ông Zelensky chia sẻ.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump ngày 27/11 khẳng định việc ông gọi Tổng thống Putin là "bạn" nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình. Bên cạnh đó, chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh rằng rào cản lớn nhất hiện nay chính là mối quan hệ căng thẳng giữa lãnh đạo Nga và Ukraine.

"Vấn đề lớn nhất đối với việc giải quyết cuộc xung đột là ông Putin và ông Zelensky không vừa lòng với nhau. Vì vậy, việc tôi gặp trực tiếp và có thể hòa hợp với Tổng thống Nga là tích cực. Tôi có thể nói rằng ông Putin không phải là bạn của tôi, hoặc tự hỏi mình có muốn một thỏa thuận hay không, nhưng nếu làm vậy thì chúng ta sẽ không đi đến đâu", ông Trump lập luận.