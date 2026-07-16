Báo Ukrainska Pravda đưa tin các nghị sĩ Ukraine hôm nay (16/7) đã thông qua việc bổ nhiệm ông Koretskyi làm thủ tướng mới của nước này với 289 phiếu ủng hộ.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề cử ông Koretskyi làm thủ tướng thay cho bà Yulia Sviridenko, người xác nhận sẽ từ chức để đảm nhận một vai trò khác trong chính phủ. Ông Zelensky giải thích các ưu tiên của mình khi chọn thủ tướng mới là chuẩn bị cho Ukraine đối phó với mùa đông khó khăn, bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng và nhiên liệu, ổn định tình hình kinh tế và quản lý hiệu quả viện trợ quốc tế trong bối cảnh xung đột dai dẳng với Nga.

Tân Thủ tướng Ukraine Serhii Koretskyi. Ảnh: Ukrainska Pravda

Phát biểu tại Quốc hội Ukraine trước khi tuyên thệ nhậm chức, ông Koretskyi nêu rõ chính phủ trong thời gian tới sẽ chú trọng “cung cấp đầy đủ cho các lực lượng vũ trang, xây dựng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước cũng như hỗ trợ người dân và an sinh xã hội, đặc biệt cho cư dân của các cộng đồng ở tiền tuyến”.

Ông Koretskyi cũng nhấn mạnh việc chuẩn bị cho đất nước bước vào mùa đông khắc nghiệt tiếp theo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ. Trong số các ưu tiên khác, ông đề cập đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp để đảm bảo ổn định nền kinh tế đất nước, tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế của Kiev, sử dụng hiệu quả viện trợ quốc tế và thực hiện các chương trình nhà ở cho người dân Ukraine.

Theo truyền thông Ukraine, con đường sự nghiệp của ông Koretskyi khá khác thường so với tiêu chuẩn chính trị ở nước này. Ông Koretskyi không thăng tiến qua các cơ cấu đảng hay các thể chế nhà nước, mà xuất thân từ giới kinh doanh, nơi ông đã dành hơn 20 năm để xây dựng các công ty, tinh giản quy trình và quản lý các đội ngũ lớn.

Các nguồn tin của báo Pravda trong chính trường tiết lộ danh tiếng của ông Koretskyi với tư cách một người quản lý khủng hoảng hiệu quả là lý do chính khiến Tổng thống Zelensky cân nhắc ông cho chức thủ tướng.

Vào tháng 11/2022, ông Koretskyi đã đồng ý cùng lúc nắm giữ vai trò lãnh đạo 2 công ty chiến lược của Ukraine là công ty khai thác dầu khí Ukrnafta và công ty lọc hóa dầu Ukrtatnafta sau khi nhà nước tiếp quản chúng từ tay doanh nhân Ihor Kolomoiskyi.

Chỉ trong một thời gian tương đối ngắn sau đó, Ukrnafta đã chuyển từ nhiều năm thua lỗ sang lợi nhuận kỷ lục. Công ty này đã tăng sản lượng, tích cực mở rộng mạng lưới trạm xăng, bắt đầu hiện đại hóa tài sản và trở thành một trong những doanh nghiệp nhà nước đóng thuế lớn nhất ở Ukraine.

Vào mùa xuân năm 2025, ông Koretskyi trở thành giám đốc điều hành của công ty dầu khí Naftogaz lớn nhất nước sau khi giành chiến thắng trong quá trình tuyển chọn. Ông Koretskyi tiếp quản công ty vào thời điểm trữ lượng khí đốt ở mức thấp kỷ lục, sau khi ban lãnh đạo trước đó không thể đảm bảo nguồn nhập khẩu cần thiết.

Trong nhiệm kỳ lãnh đạo của ông Koretskyi, Naftogaz đã tăng trữ lượng lên hơn 13 tỷ mét khối khí đốt, huy động gần 1 tỷ USD từ nguồn lực riêng và nhận được 1,57 tỷ Euro tài trợ từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD), Ngân hàng Đầu tư châu Âu cũng như các ngân hàng nhà nước.

Một trong những quyết định đầu tiên của ban lãnh đạo mới do ông Koretskyi đứng đầu ở Naftogaz là tái cấu trúc toàn diện công ty. Sau cuộc kiểm toán, các chức năng trùng lặp đã được loại bỏ và biên chế nhân sự được xem xét lại. Động thái này đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong nội bộ công ty, mặc dù những người ủng hộ ông Koretskyi cho rằng các quyết định này là cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Sau khi chuyển từ các tập đoàn lớn sang các công ty nhà nước, ông Koretskyi đã chứng tỏ khả năng hoạt động trong điều kiện khủng hoảng. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định tân thủ tướng Ukraine giờ đây sẽ phải đối mặt với một thách thức lớn hơn nhiều là áp dụng phương pháp quản lý theo kiểu doanh nghiệp ở cấp độ nhà nước.

Những người ủng hộ ông Koretskyi tin khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng, sự tập trung vào hiệu quả và sự sẵn sàng thực hiện những bước đi táo bạo là những điểm mạnh chính của ông. Song, chính phủ không phải là một tập đoàn. Với trọng trách mới, kết quả sẽ phụ thuộc không chỉ vào kỹ năng quản lý của thủ tướng, mà còn vào sự ủng hộ chính trị, sự hợp tác với quốc hội và các đối tác quốc tế cũng như khả năng cân bằng lợi ích của các trung tâm ảnh hưởng cạnh tranh.

Đó là lý do tại sao thử thách lớn nhất của ông Koretskyi sẽ không phải là quản lý nền kinh tế hay lĩnh vực năng lượng, mà là liệu ông có thể kết hợp hiệu quả của một nhà quản lý khu vực tư nhân với logic của chính sách nhà nước cấp cao hay không. Kết quả dự kiến sẽ rõ ràng trong tương lai gần.