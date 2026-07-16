Video: Robert Brovdi/Telegram

Hãng thông tấn RBC đưa tin trong bài đăng trên mạng xã hội Telegram hôm 15/7, sĩ quan Ukraine Robert "Madyar" Brovdi tuyên bố Lữ đoàn biệt lập số 427 trực thuộc USF mới đây đã thực hiện nhiệm vụ tấn công một trực thăng vũ trang Mi-28 của đối phương bên trong không phận tỉnh biên giới Belgorod của Nga.

“Chiếc Mi-28 ‘Thợ săn đêm’ đó đã lao xuống đất. Cuộc tấn công xảy ra lúc 10h sáng theo giờ Kiev”, ông Brovdi viết.

Khoảnh khắc FPV Ukraine lao vào trực thăng Mi-28 của Nga. Ảnh: Robert Brovdi/Telegram

Trong một thông cáo sau đó cùng ngày, lực lượng USF ước tính chiếc Mi-28 vừa bị bắn hạ có giá khoảng 18 triệu USD, đồng thời thừa nhận việc dùng FPV để tấn công trực thăng là “một trong những nhiệm vụ tác chiến khó khăn nhất”. Vì mục tiêu di chuyển trên không với tốc độ cao và thường xuyên thay đổi hướng bay cũng như độ cao nên việc đánh chặn trở nên khó khăn.

“Thực hiện một chiến dịch tập kích như vậy trên lãnh thổ của đối phương thậm chí còn thách thức hơn nữa vì binh sĩ điều khiển FPV vừa đối mặt với các biện pháp đối phó chủ động, vừa có thời gian eo hẹp trong việc phát hiện, theo dõi và tấn công mục tiêu”, USF giải thích.

Hiện quân Nga chưa bình luận về video do ông Brovdi công bố.