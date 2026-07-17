Đoạn video cho thấy các UAV Geran-4 Seeker của Nga đã tấn công các tàu chở hàng của Ukraine tại cảng Chernomorsk ở vùng Odessa và các tàu vận tải khác của Ukraine tại cảng Dnepr-Bug gần khu định cư Galitsynovo ở vùng Nikolaev.

Các phương tiện trinh sát trên không của Nga rõ ràng đã phát hiện các tàu của đối phương và truyền dữ liệu mục tiêu về sở chỉ huy. Quân đội Nga sau đó đã điều các UAV giáng đòn tấn công vào các tàu Ukraine tại cảng Chernomorsk và cảng Dnepr-Bug, dẫn đến các vụ nổ sau đó. Bộ Quốc phòng Nga không nêu rõ mức độ thiệt hại của đối phương.

Theo đài RT, các vụ tập kích trên là một phần trong chiến dịch tấn công rộng lớn hơn của Nga nhằm vào các cảng, tàu thuyền và cơ sở hậu cần liên quan đến hoạt động quân sự của Ukraine trong tuần này. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng Moscow đã nhắm mục tiêu vào các tàu chở hàng ở Chernomorsk, Odessa, Yuzhny và Dnepr-Bug, bao gồm cả các tàu chở vật tư quân sự hoặc hàng hóa khác cho quân Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng ở Odessa, Chernomorsk và Yuzhny, nơi được Kiev sử dụng để bốc dỡ và lưu trữ hàng hóa quân sự, nhiên liệu, dầu nhờn cũng như thiết lập các xưởng sản xuất và lắp ráp UAV.

Ngoài ra, quân đội Nga báo cáo đã bắn phá một tàu chở hàng đang trên đường đến Chernomorsk và một tàu cao tốc đặc nhiệm của Ukraine gần đảo Rắn.

Trong những tuần gần đây, phía Nga đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa bằng UAV cảm tử, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo vào ngành công nghiệp quân sự và các cơ sở hạ tầng trọng yếu, lưỡng dụng của Ukraine. Moscow cho biết chiến dịch này nhằm đáp trả những cuộc tập kích liên tục, ngày càng gia tăng của các lực lượng Kiev vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga.