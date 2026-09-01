Ông Oleksandr Kamyshin bị miễn nhiệm chức cố vấn của Tổng thống Ukraine. Ảnh: UNN.ua

Theo báo Kyiv Independent và trang tin Ukrinform, sắc lệnh số số 844/2026 liên quan đến việc này đã được công bố trên trang web của người đứng đầu đất nước.

Ông Kamyshin cho biết sẽ không tiếp tục giữ chức cố vấn nhưng vẫn làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng, tập trung phát triển các quan hệ đối tác quốc tế và thu hút đầu tư cho công nghệ quân sự của Ukraine.

Ông Kamyshin nói: “Trong hai năm qua, ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta đã trở thành một lĩnh vực chiến lược của đất nước và bắt đầu hội nhập vào hệ thống công nghiệp quốc phòng của châu Âu và Mỹ. Tôi cảm ơn tổng thống vì đã tin tưởng và trao cho tôi cơ hội được cống hiến".

Ông Kamyshin từng giữ chức Bộ trưởng Công nghiệp chiến lược Ukraine với trọng tâm công việc là mở rộng quy mô tổ hợp công nghiệp quốc phòng của nước này. Ngoài ra, từ năm 2021 - 2023, ông từng lãnh đạo công ty đường sắt quốc gia Ukrzaliznytsia.

Ông Kamyshin rời cương vị bộ trưởng vào năm 2024 và vào tháng 9 cùng năm được bổ nhiệm làm cố vấn cho Tổng thống Zelensky. Ông từng đại diện cho Ukraine tham dự các sự kiện quốc tế về công nghiệp quốc phòng và an ninh.

Hiện chưa rõ liệu đã có ứng viên nào được chọn để thay thế ông Kamyshin phụ trách các vấn đề chiến lược hay chưa.

Sắc lệnh của Tổng thống Zelensky được ban hành trong bối cảnh chính phủ Ukraine liên tục trải qua nhiều đợt thay đổi nhân sự trong những tháng gần đây, đáng chú ý nhất là việc cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov.