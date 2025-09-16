Đây là thông tin được tờ Ukrainska Pravda công bố hôm 15/9 dẫn lời hai nguồn tin quân sự giấu tên. Đây cũng là sự thay đổi nhân sự cấp cao đầu tiên kể từ khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố vào ngày 3/2 về việc các lực lượng vũ trang Ukraine chuyển đổi sang cơ cấu quân đoàn.

Ukrainska Pravda cho hay, tư lệnh Silenko và Kituhin đã bị cách chức cách đây 1 - 2 tuần, sau khi khu vực mà họ chỉ huy hứng chịu tổn thất trước quân đội Nga.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Pravda

Cụ thể, Quân đoàn 17 của ông Silenko chịu trách nhiệm quản lý khu vực tiền tuyến phía nam Zaporizhzhia, nơi quân đội Ukraine gần đây đã mất quyền kiểm soát làng Kamianske và bị đẩy lùi một phần khỏi Plavni, Cả hai khu vực này đều nằm dọc theo sông Dnipro.

Trong khi đó, Quân đoàn 20 của ông Kituhin được triển khai dọc biên giới giữa tỉnh Donetsk và Dnipropetrovsk, nơi quân đội Nga đã vượt qua vào tháng 8 và lần đầu tiên tiến vào.

Quân đội Ukraine đã trải qua quá trình chuyển đổi chậm chạp, và đầy khó khăn sang hệ thống quân đoàn trong hơn 6 tháng qua.

Ukraine hé lộ UAV mới có khả năng chống gây nhiễu

Tờ Kyiv Independent đưa tin, hôm 15/9, Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov thông báo cụm công nghệ quốc phòng Brave1 của nước này đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm cuối cùng đối với máy bay không người lái (UAV) cảm tử mới có tầm hoạt động hơn 40km.

UAV mới được chế tạo để chống lại các hệ thống tác chiến điện tử của Nga, và sẽ sớm được thử nghiệm trong chiến đấu.

Ukraine thử nghiệm UAV cảm tử mới có năng lực chống tác chiến điện tử của Nga. Ảnh: Mykhailo Fedorov/Telegram

"UAV cảm tử với phạm vi hoạt động 40km, có khả năng vượt qua các hệ thống tác chiến điện tử, và đại diện cho cấp độ năng lực mới để tấn công đối phương", ông Fedorov nói.

Tác chiến điện tử đã trở thành một trong những biện pháp phòng thủ chủ chốt của Nga trước kho UAV của Ukraine. Việc gây nhiễu nhằm mục đích ngăn chặn UAV tấn công mục tiêu.

Nếu UAV mới của Ukraine được chứng minh là có khả năng chống chịu tốt trước năng lực tác chiến điện tử của Nga, nó có thể cải thiện khả năng tấn công các trung tâm hậu cần, vị trí pháo binh, và thiết bị phía sau phòng tuyến của Moscow.

"UAV tấn công đang trở thành giải pháp tiết kiệm và thiết thực cho tiền tuyến, chúng có giá thành phải chăng và dễ dàng mở rộng quy mô sản xuất", ông Fedorov nói thêm.

Kiev đã nhanh chóng mở rộng chương trình phát triển UAV, kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022. Hồi tháng 6, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine có thể sản xuất 8 triệu UAV/năm, nhưng thiếu nguồn tài chính để đạt được mục tiêu này.