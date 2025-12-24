Theo báo Kyiv Independent, sau khi buộc phải loại ông Yermak khỏi vị trí, Tổng thống Zelensky hiện vẫn chưa thể tìm được người kế nhiệm "cánh tay phải" của mình và đang tự điều hành toàn bộ công việc của đất nước.

Trong nhiều năm, cựu Chánh Văn phòng tổng thống Yermak là nhân vật quyền lực thứ 2 ở Ukraine. Ông Yermak được cho là người có tiếng nói quyết định đối với việc bổ nhiệm thủ tướng và tổng công tố, đồng thời là người dẫn đầu phái đoàn Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ.

"Tổng thống Zelensky vẫn chưa chuyển giao những quyền hạn của ông Yermak cho bất kỳ ai. Hiện tại, Tổng thống đang phải tự giải quyết rất nhiều vấn đề. Trước đây, ông Yermak phụ trách xây dựng các bản dự thảo hòa bình, còn tổng thống chỉ phê duyệt. Nhưng hiện nay, tổng thống phải tham gia sâu hơn, dành nhiều thời gian hơn cho các cuộc đàm phán với các đối tác phương Tây. Điều đó khiến ông ấy có ít thời gian hơn cho các vấn đề nội bộ", một quan chức thuộc Văn phòng tổng thống Ukraine tiết lộ.

Mặc dù từng cam kết cải tổ Văn phòng tổng thống nhưng ông Zelensky đến nay vẫn chưa thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với hệ thống do ông Yermak xây dựng. Ông Zelensky cũng được cho vẫn duy trì liên lạc với cựu chánh văn phòng, trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về việc 2 người thường xuyên trao đổi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và ông Andriy Yermak. Ảnh: theweek

Theo giới quan sát, có rất ít thay đổi về nhân sự ở Kiev sau khi ông Yermak rời đi. Một số trợ lý và cố vấn của ông Yermak đã được điều chuyển sang các vị trí khác trong văn phòng tổng thống, trong khi các chức vụ bộ trưởng năng lượng và tư pháp vẫn để trống sau khi những người tiền nhiệm bị sa thải vì liên quan đến bê bối tham nhũng.

Khi được hỏi về người thay thế cho "cánh tay phải", Tổng thống Zelensky đã cố gắng không trả lời trực tiếp, nhấn mạnh rằng "cuộc xung đột quan trọng hơn một sự thay đổi nhân sự".

Một nguồn tin thân cận với ông Zelensky nói, nhà lãnh đạo Ukraine đang cân nhắc về mô hình tương lai của Văn phòng tổng thống. Một phương án được xem xét là thu hẹp chức năng của cơ quan này, chỉ tập trung vào các "nhiệm vụ kỹ thuật".

Tổng thống Zelensky cũng đã nêu tên 5 ứng viên tiềm năng trong quá trình tìm người thay thế ông Yermak, gồm Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal, Bộ trưởng Chuyển đổi số Mykhailo Fedorov, Giám đốc Tình báo quân sự Kyrylo Budanov, Phó chánh Văn phòng tổng thống Pavlo Palisa và Thứ trưởng Ngoại giao Sergiy Kyslytsya. Tuy vậy, Tổng thống Zelensky vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng, khi bản thân ông chưa thể xác định được mình cần "một người gánh vác trách nhiệm hay một thư ký vô hình".

"Khó khăn lớn nhất không phải là tìm một người có năng lực tương tự ông Yermak. Vấn đề là Tổng thống Zelensky rất khó tin tưởng một người ở mức độ như vậy", một quan chức Ukraine nhận xét.

Dù Văn phòng tổng thống Ukraine trong thời gian qua đã khẳng định ông Yermak không còn đưa ra những ý kiến ảnh hưởng tới công việc của chính quyền, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng ông Zelensky vẫn duy trì liên lạc với người bạn lâu năm của mình.

"Hai người đã là bạn trong thời gian dài, vì vậy họ vẫn nói chuyện với nhau với tư cách bạn bè. Cũng không thể loại trừ trường hợp ông Yermak vẫn đang có ảnh hưởng ở hậu trường", một nghị sĩ Ukraine nói với Kyiv Independent.