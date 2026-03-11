Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 2/2026 rơi vào tình trạng ảm đạm hiếm thấy. Nguyên nhân là do tháng 2/2026 rơi vào thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài khiến số ngày làm việc thực tế của các đại lý bị rút ngắn đáng kể.

Trong khi tâm lý "ăn Tết xong mới tính" vốn đã ăn sâu vào thói quen tiêu dùng của người Việt tiếp tục chi phối hành vi mua sắm khiến sức mua toàn thị trường rơi vào trạng thái gần như "ngủ đông". Báo cáo bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor đều ghi nhận mức sụt giảm doanh số mạnh tới gần 50%.

Danh sách top 10 xe bán chậm nhất tháng 2/2026 cũng phản ánh rất rõ xu hướng này. Không chỉ những mẫu xe vốn kén khách tiếp tục ế ẩm, ngay cả các cái tên từng có doanh số ổn định cũng bất ngờ góp mặt do mức giảm quá sâu so với tháng trước.

Sau khi Honda Accord ngừng bán, còn Honda Civic Type R không phát sinh doanh số tháng này, vị trí đứng đầu bảng "xe bán chậm" lần đầu tiên được "xướng tên" Toyota Corolla Altis.

Toyota Corolla Altis lần đầu xếp ở vị trí đầu bảng top xe bán chậm nhất tháng. Ảnh: TMV

Dù chỉ giảm nhẹ 2 xe so với tháng 1, tương đương mức giảm 33,3% nhưng con số vỏn vẹn 4 xe được giao đã không còn là câu chuyện nhất thời, mà là dấu hiệu cho thấy sức hút của mẫu sedan cỡ C này đã chạm đáy. Giá bán cao, thiết kế chậm đổi mới và sự trỗi dậy mạnh mẽ của SUV, crossover khiến Corolla Altis ngày càng khó tiếp cận khách hàng cá nhân.

Xếp ngay sau là Suzuki Jimny. Từ mức 37 xe của tháng trước, mẫu xe được mệnh danh là "tiểu G-Class" đã rơi tự do xuống còn 7 xe trong tháng 2 vừa qua, tỷ lệ sụt giảm lên tới 81%.

Mẫu SUV cỡ nhỏ 3 cửa của Suzuki vốn được định vị như một “món đồ chơi” dành cho người mê off-road, với giá bán tiệm cận 800 triệu đồng. Sau giai đoạn đầu tạo hiệu ứng lạ mắt, nhóm khách hàng thực sự đam mê đã gần như mua xong, khiến nhu cầu hiện tại nhỏ giọt, đặc biệt trong bối cảnh thị trường trầm lắng sau Tết.

Dù đã có những thay đổi mạnh mẽ nhưng Suzuki Swift vẫn đang phải chật vật tìm chỗ đứng. Ảnh: Ngô Minh

Toyota Land Cruiser Prado đứng thứ ba với 10 xe, giảm mạnh 78,7% so với tháng 1. Tuy nhiên, khác với những mẫu xe ế vì thiếu sức hút, Land Cruiser Prado bán số lượng ít chủ yếu do nguồn cung hạn chế và giá bán lên tới gần 3,5 tỷ đồng. Tháng 2 có ít ngày làm việc càng khiến quá trình nhập khẩu, hoàn tất thủ tục giao xe bị gián đoạn.

Ở vị trí thứ tư là Suzuki Swift. Mẫu xe hatchback cỡ B của thương hiệu Nhật Bản này ghi nhận mức sụt giảm 69% so với tháng trước khi chỉ bán được 12 xe trong tháng 2. Dù ra mắt thế hệ mới vào tháng 6/2025 với hàng loạt thay đổi về thiết kế, trang bị và công nghệ nhưng Swift vẫn đang chật vật tìm chỗ đứng khi trước mặt vẫn còn một đối thủ rất nặng ký Mazda2 Sport.

Ngoài ra, thị hiếu người dùng Việt Nam ngày càng quay lưng với xe hatchback đô thị để lên đời SUV cỡ nhỏ, cộng thêm tâm lý thắt chặt chi tiêu sau Tết khiến đà tăng trưởng của mẫu xe này bị chững lại.

Xếp ngay sau Suzuki Swift là Isuzu mu-X với 13 xe bán ra trong tháng 2/2026, giảm 56,7% so với tháng trước. Bất chấp lợi thế về độ bền bỉ và sở hữu mức giá bán dễ tiếp cận nhất phân khúc SUV cỡ D nhưng ngoại hình có phần chưa hút mắt người xem khiến mu-X lép vế hoàn toàn trước sức hút quá lớn từ các đối thủ sừng sỏ như Ford Everest hay Toyota Fortuner.

Isuzu mu-X vẫn đang là mẫu xe đứng đội sổ trong phân khúc SUV cỡ D tại Việt Nam. Ảnh: Ngô Minh

Toyota Alphard xếp thứ 6 với 25 xe, giảm nhẹ 7 xe so với tháng trước. "Chuyên cơ mặt đất" của Toyota ít chịu biến động mạnh nhất khi có tỷ lệ giảm thấp nhất bảng (21,9%) và được xem là dễ thở nếu đặt trong bối cảnh chung của thị trường.

Với giá bán đắt đỏ, Toyota Alphard chủ yếu phục vụ nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn hoặc giới siêu giàu. Phân khúc này vốn dĩ có doanh số đều đặn và ít bị chi phối bởi yếu tố thời vụ như lễ Tết.

Điểm gây chú ý nhất trong danh sách xe bán chậm tháng 2/2026 nằm ở nửa cuối bảng xếp hạng, nơi xuất hiện hàng loạt cái tên quen thuộc từng có doanh số rất tốt. Sốc nhất là Honda BR-V khi lao dốc không phanh với mức sụt giảm kỷ lục, lên tới 86,9%, từ 313 xe trong tháng 1 xuống chỉ còn 41 xe.

Việc thiếu các chương trình ưu đãi sâu trước và sau Tết, cộng với áp lực cạnh tranh quá lớn từ "vua doanh số" Mitsubishi Xpander đã khiến BR-V nhanh chóng hụt hơi.

Cùng chung số phận còn có mẫu xe đô thị Toyota Wigo khi "bốc hơi" 78,5% doanh số, giảm mạnh từ 163 xe xuống còn 35 xe trong tháng 2 vừa qua. Phân khúc xe cỡ A hiện đang ngày càng bị thu hẹp khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, đồng thời có xu hướng "vươn lên" các dòng xe rộng rãi hơn nếu ngân sách cho phép. Điều này khiến các mẫu xe giá rẻ chịu tác động nặng nề nhất trong suốt nhiều tháng qua.

KIA Sorento lần đầu tiên góp mặt trong danh sách 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng. Ảnh: KIA

Hai đại diện đến từ Hàn Quốc là KIA Sorento và Hyundai Elantra lần lượt ghi nhận doanh số 29 và 31 xe. Trong đó KIA Sorento có mức giảm sâu tới 72,4% so với tháng trước, còn Hyundai Elantra là 45,6%. Dù sở hữu thiết kế và trang bị không hề kém cạnh, cả hai mẫu xe này đều không thể cưỡng lại đà giảm chung của thị trường trong tháng 2.

Nhìn tổng thể, danh sách 10 xe bán chậm nhất tháng 2/2026 cho thấy rõ hai thái cực: Một bên là những mẫu xe đang mất dần sức hút mang tính dài hạn do giá bán cao, thiết kế lỗi thời hoặc chậm nâng cấp; bên còn lại là các "nạn nhân" của kỳ nghỉ Tết kéo dài, khiến sức mua sụt giảm mang tính cục bộ.

Bước sang tháng 3/2026, khi thị trường dần trở lại guồng quay bình thường và các hãng xe đồng loạt tung ưu đãi, xả kho kích cầu, nhiều khả năng những cái tên như Honda BR-V hay Toyota Wigo sẽ sớm cải thiện doanh số. Tuy nhiên, với các mẫu xe đã mất lợi thế cạnh tranh, bài toán doanh số vẫn sẽ không hề dễ giải nếu không có những thay đổi đột phá.

