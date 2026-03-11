Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 2/2026 đạt 19.278 chiếc. So với tháng đầu tiên của năm 2026 (36.875 chiếc), lượng bán ra thị trường của các thành viên VAMA trong tháng 2 đã giảm tới 48% và giảm 10,8% so với tháng 2/2025.

Trong khi đó, VinFast đã bàn giao tổng cộng 9.903 xe các loại cho khách hàng tại thị trường Việt Nam, giảm 38,7% so với tháng 1.

Còn Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công ghi nhận doanh số xe bán ra trong tháng vừa qua đạt tổng cộng 3.080 xe, giảm 47,5% so với tháng trước.

Tổng hợp số liệu từ VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công, tổng lượng xe bán ra của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 2 vừa qua đạt 32.261 chiếc, giảm xấp xỉ 42% so với tháng 1.

Việc hầu hết các hãng xe có lượng bán ra giảm sâu trong tháng 2 vừa qua là điều đã được dự báo trước, khi có thời gian trùng với đợt nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nhu cầu mua sắm xe không còn sôi động như giai đoạn cuối năm và tháng cận Tết.

Trong danh sách những mẫu xe bán chạy nhất thị trường tháng vừa qua, hãng xe Việt VinFast vẫn "chiếm sóng" tới 5 vị trí đầu tiên với lượng bán ra đều trên 1.000 chiếc. VinFast VF 3 dẫn đầu với lượng bán ra 2.274 chiếc; VinFast Limo Green đạt 1.808 chiếc xếp thứ hai; các vị trí tiếp theo là VF 5 (1.601 chiếc), VinFast MPV 7 (1.165 chiếc) và VF (1.042 chiếc).

Nếu xét riêng nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong, top 10 xe bán chạy tháng vừa qua đã có sự thay đổi lớn về thứ hạng cũng như những cái tên góp mặt. Trong đó, không ít cái tên gây bất ngờ theo những cách khác nhau.

Mazda CX-5 với lượng bán ra 1.008 chiếc, giảm tới 52% so với tháng trước nhưng vẫn giữ vững vị trí số 1. Đây là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong duy nhất có doanh số vượt trên 1.000 xe trong tháng 2 vừa qua. Doanh số luỹ kế của Mazda CX-5 trong năm 2026 đạt 3.112 chiếc, tăng tới 61% so với cùng kỳ năm 2025.

Gây bất ngờ nhất trong top 10 là mẫu bán tải Toyota Hilux khi đạt lượng bán ra tới 871 chiếc trong tháng 2, tăng gấp gần 7 lần so với tháng trước (với 128 chiếc) và xếp ở vị trí á quân. Đáng chú ý, Toyota Hilux đã có lần đầu tiên lọt vào top xe bán chạy nhất thị trường, đồng thời "vượt mặt" Ford Ranger sau nhiều năm để dẫn đầu phân khúc.

Ford Ranger (809 chiếc) cùng hai mẫu SUV là Everest (747 chiếc) và Territory (730 chiếc) tiếp tục duy trì lượng bán ra ở mức khá và xếp ở các vị trí từ thứ 3 đến thứ 5. Như vậy, Ford tiếp tục duy trì 3 đại diện trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường.

Hai mẫu xe đối thủ ở phân khúc B-SUV là Hyundai Creta (645 chiếc) và Toyota Yaris Cross (638 chiếc) xếp ở vị trí thứ 6 và 7 với khoảng cách khá sít sao. Toyota Vios xếp ở vị trí thứ 8 với doanh số 615 chiếc và là mẫu sedan duy nhất còn góp mặt trong top 10. Hai vị trí cuối cùng thuộc về Hyundai Tucson và mẫu MPV Toyota Veloz Cross.

Ở chiều ngược lại, mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 Mitsubishi Xpander đã bất ngờ "mất hút" khi chỉ bán ra vỏn vẹn 530 chiếc trong tháng 2, một con số được coi là thấp kỷ lục sau nhiều năm góp mặt tại thị trường trong nước của mẫu MPV này.

Hãng xe Nhật Bản còn gây thất vọng trong tháng 2 khi mẫu B-SUV bán chạy Mitsubishi Xforce cũng không còn được lọt vào top 10 khi chỉ bán ra được 545 chiếc, còn mẫu xe 7 chỗ mới mang nhiều kỳ vọng là Destinator cũng có doanh số khiêm tốn 513 xe, giảm mạnh so với tháng 1.

Như vậy, trong tháng 2/2026, Toyota có tới 4 cái tên góp mặt trong top 10 xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy; Ford vẫn duy trì 3 đại diện; Hyundai có 2 mẫu xe được xướng tên, còn Mazda có 1 đại diện duy nhất là mẫu CX-5. Trong khi đó, Mitsubishi, Honda và KIA là những hãng xe lớn không có bất cứ cái tên nào lọt vào top xe bán chạy của tháng.

