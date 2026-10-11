VinFast tiếp tục chiếm ưu thế tại thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9, với VF 3 giữ ngôi đầu và Limo Green duy trì sức hút lớn. Ở nhóm xe động cơ đốt trong, Toyota Yaris Cross, Innova, Mazda CX-5 và Mitsubishi Xforce giữ ngôi đầu.

Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công và VinFast, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9/2026 ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của sức mua sau tháng Ngâu.

Các mẫu xe điện VinFast tiếp tục chiếm phần lớn những vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng xe bán chạy nhất toàn thị trường.

Cụ thể, trong số 23.624 ô tô điện mà VinFast bàn giao cho khách hàng trong tháng 9, có tới 6.474 chiếc VF 3, tăng nhẹ so với con số 6.453 chiếc vào tháng trước và tiếp tục dẫn đầu toàn thị trường.

Tiếp đó là mẫu MPV 7 chỗ Limo Green (với 5.027 chiếc); VF 6 (với 3.083 chiếc); VF 5/Herio Green (với 2.472 chiếc); VinFast VF 2/Minio Green (với 2.433 chiếc).

Các mẫu xe cao cấp là VinFast VF 8 và VF 7 cũng có lượng bán ra khá cao, lần lượt đạt 1.494 và 1.092 chiếc. Như vậy, một mình VinFast có tới 7 mẫu xe đạt doanh số trên 1.000 chiếc trong tháng 9.

VinFast VF 3 vẫn đang dẫn đầu tại thị trường ô tô Việt Nam. Ảnh: VF

Nếu chỉ tính riêng các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, thị trường ô tô đã chứng kiến sự xáo trộn lớn trong bảng xếp hạng so với tháng trước, khi nhiều mẫu xe dù doanh số khá tốt trong tháng trước và đứng ở những vị trí rất cao nhưng đã không còn giữ được phong độ và đành "bật" top.

Tháng 9 vừa qua, Toyota Yaris Cross ghi nhận doanh số bứt phá với 1.799 chiếc, gần gấp đôi tháng trước (920 chiếc), qua đó lấy lại vị trí số 1 từ Mitsubishi Triton sau khi để mất ngôi đầu vào tháng 8. Đây cũng là mẫu xe dẫn đầu nhóm ô tô sử dụng động cơ đốt trong tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm, với doanh số cộng dồn đạt 12.646 chiếc.

Toyota Yaris Cross lấy lại ngôi đầu trong nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong. Ảnh: TMV

“Người anh em” của Yaris Cross là Innova Cross cũng tăng 2 bậc trong top 10, với 1.461 chiếc bán ra trong tháng 9, tăng 76% so với tháng 8. Doanh số lũy kế của mẫu MPV này từ đầu năm đến nay đạt 8.959 chiếc.

Mazda CX-5 tụt 1 bậc nhưng vẫn góp mặt trong top 3, với doanh số tháng 9 đạt 1.449 chiếc, tăng 37% so với tháng trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, mẫu crossover cỡ C này vẫn đứng thứ hai về doanh số trong nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong, với 11.893 chiếc bán ra.

Mazda CX-5 đã bán ra tới 11.893 chiếc trong 9 tháng đầu năm. Ảnh: THACO

Mitsubishi Xforce có một tháng tăng trưởng doanh số ấn tượng khi tăng liền 6 bậc, từ vị trí thứ 10 lên thứ 4. Mẫu SUV cỡ B này bán được 1.323 chiếc trong tháng 9, gần gấp đôi mức 664 chiếc của tháng 8.

Một đại diện khác của Mitsubishi góp mặt trong top 10 là Xpander, xếp ở vị trí cuối cùng. Trong tháng 9, mẫu MPV này bán được 954 chiếc, tăng 42,8% so với tháng trước nhưng vẫn tụt 1 bậc. Xpander là mẫu xe duy nhất trong danh sách chưa đạt doanh số 1.000 chiếc trong tháng.

Ford Territory quay trở lại top 10 với vị trí thứ 5 sau một tháng vắng bóng. Ảnh: Ford Hà Thành

Top 10 ô tô sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 9/2026 còn ghi nhận sự trở lại của hai mẫu SUV cỡ C là Ford Territory và Hyundai Tucson, với doanh số lần lượt đạt 1.285 và 1.004 chiếc, xếp thứ 5 và thứ 9. Hai mẫu xe này thay thế Mitsubishi Triton và Mitsubishi Destinator trong bảng xếp hạng tháng 9.

Ba mẫu xe còn lại có doanh số khá sát nhau, gồm KIA Seltos đạt 1.152 chiếc, xếp thứ 6; Ford Ranger đạt 1.147 chiếc, đứng thứ 7; và Ford Everest đạt 1.078 chiếc, xếp thứ 8.

Tucson vẫn đang là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai Thành Công Việt Nam. Ảnh: HTV

Như vậy, trong top 10 ô tô sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 9/2026, Mitsubishi và Toyota cùng có 2 đại diện, trong khi Ford vươn lên dẫn đầu với 3 mẫu xe. Mazda, Hyundai và KIA mỗi hãng có 1 đại diện. Trong khi đó, Honda tiếp tục vắng bóng trong bảng xếp hạng tháng này.

Nhìn chung, thị trường ô tô tháng 9/2026 đã phục hồi rõ rệt sau giai đoạn trầm lắng do tâm lý tháng Ngâu. Trong đó, VinFast tiếp tục chiếm ưu thế ở nhóm xe bán chạy nhất thị trường, còn các thương hiệu xe xăng vẫn cạnh tranh quyết liệt ở từng phân khúc.

Giới chuyên gia dự báo, những tháng cuối năm sẽ là giai đoạn quan trọng để các hãng tăng tốc doanh số khi nguồn cung dồi dào hơn, trong khi nhu cầu mua sắm ô tô có xu hướng tăng cao. Các chương trình giảm giá, ưu đãi được kỳ vọng tiếp tục phát huy tác dụng, góp phần kích cầu và thúc đẩy sức mua trên thị trường.

Thị trường ô tô tăng trưởng mạnh trong tháng 9 Theo báo cáo bán hàng mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số toàn thị trường bao gồm các thành viên VAMA và các nhà nhập khẩu ô tô trong tháng 9/2026 đạt 35.094 chiếc, tăng 38% so với tháng 8. Còn Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công bán ra 3.872 chiếc trong tháng 9, bao gồm cả xe thương mại, tăng 32% so với tháng 8. Trong khi đó, VinFast đã bàn giao 23.624 ô tô điện các loại tại thị trường Việt Nam trong tháng 9, đạt mức tăng trưởng 17% so với tháng trước.

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