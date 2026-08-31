Thưa bác sĩ, những nhóm người nào nên ăn hồng xiêm thường xuyên, ăn bao nhiêu là phù hợp và ai cần hạn chế loại quả này để tránh ảnh hưởng sức khỏe? (Lê Mỹ Hạnh - Tân Bình, TPHCM).

Bác sĩ Lê Thiện Kim Hữu - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 tư vấn:

Hồng xiêm (saboche, lồng mứt) là loại trái cây quen thuộc vào mùa hè. Loại quả này có vị ngọt, mềm và giàu dinh dưỡng. Không chỉ cung cấp carbohydrate, hồng xiêm còn chứa vitamin C, vitamin A, nhóm B cùng nhiều khoáng chất như kali, magie, canxi, sắt, đồng và phốt pho.

Nếu ăn với lượng phù hợp, 5 nhóm người dưới đây có thể đưa hồng xiêm vào chế độ ăn để bổ sung dưỡng chất.

1. Người cần bổ sung năng lượng

Hồng xiêm chứa carbohydrate và cung cấp năng lượng tương đối cao, phù hợp với người có nhu cầu bổ sung năng lượng từ nguồn thực phẩm tự nhiên.

Hồng xiêm là loại trái cây được nhiều người yêu thích. Ảnh: Hoa Linh.

Tuy nhiên, vì hồng xiêm có vị ngọt và chứa đường tự nhiên, mọi người không nên ăn quá nhiều trong một lần, đặc biệt với người đang kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết.

2. Người dễ bị táo bón

Hồng xiêm cung cấp chất xơ, có thể góp phần hỗ trợ nhu động ruột và giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn.

Những người có chế độ ăn ít chất xơ có thể bổ sung hồng xiêm cùng các loại rau, củ, quả khác để đa dạng nguồn chất xơ trong khẩu phần.

3. Phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai có thể ăn hồng xiêm như một phần của chế độ dinh dưỡng đa dạng. Loại quả này cung cấp carbohydrate, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Chất xơ trong hồng xiêm cũng có thể hỗ trợ tiêu hóa, đặc biệt với những thai phụ gặp tình trạng táo bón.

Tuy nhiên, hồng xiêm không phải “thuốc” điều trị các triệu chứng thai kỳ. Phụ nữ mang thai nên ăn với lượng vừa phải và không sử dụng hồng xiêm để thay thế thuốc hoặc phương pháp điều trị được bác sĩ chỉ định.

4. Người cần bổ sung vitamin và khoáng chất

Hồng xiêm chứa vitamin C cùng một số vitamin khác như vitamin A, nhóm B và các khoáng chất gồm kali, magie, canxi, sắt, kẽm, đồng.

Bạn bổ sung vào khẩu phần cùng nhiều loại trái cây khác có thể giúp cơ thể nhận được nguồn vitamin và khoáng chất đa dạng hơn.

5. Người muốn tăng cường thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Hồng xiêm chứa các hợp chất thực vật như polyphenol cùng một số chất chống oxy hóa. Đây là những thành phần được quan tâm bởi khả năng góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Lưu ý, hồng xiêm chín có vị ngọt và tương đối giàu năng lượng, vì vậy nên ăn với khẩu phần vừa phải. Người mắc tiểu đường, thừa cân hoặc đang kiểm soát lượng carbohydrate cần đặc biệt lưu ý khẩu phần và tổng lượng đường trong cả ngày.

Đây là trái cây bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng nên ăn nhiều. Ăn đa dạng, đúng khẩu phần và phù hợp với tình trạng sức khỏe mới là cách tận dụng tốt giá trị dinh dưỡng của loại quả này.

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