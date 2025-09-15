Thị trường ô tô trong nước tháng 8 vừa qua không còn duy trì nhịp sôi động như 2 tháng trước đó khi lượng bán ra của các thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) chỉ đạt 25.973 xe, giảm tới 18% so với tháng 7.

VinFast và Hyundai - hai thành viên không nằm trong VAMA cũng có lượng bán ra không quá đột phá. Trong đó, VinFast dù bàn giao tới 10.922 ô tô điện trong tháng 8 nhưng so với tháng 7 vẫn tụt 5% (với 11.479 chiếc). Còn hãng xe Hàn Quốc Hyundai bán ra 3.701 chiếc trong tháng 8, tăng nhẹ gần 3% so với tháng trước đó nhưng vẫn chưa đạt mức như kỳ vọng.

VinFast VF 5 trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường trong tháng 8. Ảnh: VF

Tháng 8 vừa qua, VinFast VF 5 với lượng bán ra 3.140 chiếc được bàn giao đến tay khách hàng trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường, vượt qua chính người anh em VF 3 với 2.481 xe. Ngoài 2 mẫu xe giá rẻ kể trên, VinFast Herio Green và VinFast VF 6 cũng có lượng bán ra tốt trong tháng vừa qua với lần lượt đạt 2.395 và 2.038 chiếc.

Nếu tính riêng các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 8 (bao gồm cả các thành viên VAMA và xe thương hiệu Hyundai do Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công) đã có thay đổi lớn về thứ hạng so với tháng 7.

Ngoài Ford Ranger với lượng bán ra trên 1.500 chiếc và vẫn dẫn đầu thị trường, hầu hết các mẫu xe còn lại trong top 10 đều giảm mạnh. Cụ thể, trong tháng 8, "vua bán tải" bán ra 1.511 chiếc, giảm nhẹ 5% so với tháng 7. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, có 10.899 chiếc Ranger được bán ra tại Việt Nam, chính thức vượt qua Mitsubishi Xpander (với 10.646 chiếc).

Ford Ranger vẫn dẫn đầu toàn thị trường xe sử dụng động cơ đốt trong tại Việt Nam. Ảnh: FVN

Vị trí thứ hai trong tháng 8 bất ngờ thuộc về Honda City với doanh số 1.136 chiếc. Dù giảm nhẹ 3,8% so với tháng trước nhưng con số trên vẫn giúp mẫu sedan cỡ B này tăng tới 6 bậc trong top 10. Cộng dồn trong 8 tháng đầu năm, đã có 5.902 chiếc City được bán ra tại Việt Nam.

Tương tự, Ford Everest cũng tăng tới 5 bậc để vươn lên xếp thứ 3 dù doanh số giảm nhẹ 3% so với tháng 7. Mẫu D-SUV của Ford có doanh số 1.053 chiếc trong tháng 8, đưa lượng bán ra cộng dồn trong cả năm 2025 lên 7.276 chiếc.

Mazda CX-5 với 1.025 chiếc bán ra đã giảm tới 35% so với tháng 7 và không còn góp mặt ở top 3 như thường lệ. Doanh số luỹ kế của mẫu xe bán chạy nhất thương hiệu Mazda trong năm 2025 là 9.995 chiếc.

Ở chiều ngược lại, Toyota Veloz trở lại top 10 sau nhiều tháng vắng bóng, thế chỗ của Ford Territory. Ngoài Veloz, Toyota có thêm 3 đại diện nữa là Yaris Cross, Vios, Corolla Cross nhưng đều ở những vị trí khá thấp.

Trong khi đó, bộ đôi của Mitsubishi là Xpander và Xfore với doanh số lần lượt là 906 và 900 chiếc cũng sụt giảm đáng kể so với những tháng trước.

Như vậy, trong top 10 xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy tháng 8/2025, Toyota là hãng xe có nhiều đại diện nhất với 4 cái tên; Mitsubishi và Ford mỗi hãng có 2 mẫu xe; Còn lại Mazda và Honda thương hiệu đều có 1 đại diện trong trong top 10. Trong khi đó, Hyundai và KIA là những hãng xe lớn không còn đại diện nào trong danh sách này.

Bạn có đánh giá gì về các mẫu xe chạy trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!