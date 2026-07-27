Savinho là một trong những mục tiêu hàng đầu mà Tottenham nhắm đến cho vị trí tiền đạo cánh phải. Sau nhiều cuộc đàm phán với Man City, gần đây đôi bên đã đạt bước tiến đáng kể.

Nguồn tin từ báo chí Anh cho hay, đội bóng thành London đang tiến gần đến việc chiêu mộ Savinho với mức phí khoảng 50 triệu bảng.

Tottenham rất muốn có sự phục vụ của Savinho - Ảnh: SunSport

Tân HLV Roberto De Zerbi đánh giá cao tốc độ, khả năng đột phá cùng lối chơi trực diện của cầu thủ người Brazil. Ông tin Savinho sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống chiến thuật đang xây dựng cho Spurs.

AC Milan cũng tham gia cuộc đua, nhưng lời đề nghị mượn một năm kèm điều khoản mua đứt bắt buộc vào hè 2027 khiến Man City không hài lòng.

Đội bóng thành Milan coi Savinho là sự thay thế lý tưởng cho Rafael Leao, trong bối cảnh Fenerbahce đang theo đuổi tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Về phần Man City, họ sẵn sàng để Savinho ra đi. Tuy nhiên, CLB chỉ bật đèn xanh cho thương vụ nếu tìm được sự bổ sung chất lượng ở vị trí tiền đạo cánh.

Trong khi Tottenham tiếp tục thể hiện sự mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng hè. Họ đã chi 185 triệu bảng để đưa về bộ đôi Sandro Tonali và Matheus Fernandes, đồng thời bỏ thêm 52 triệu bảng chiêu mộ trung vệ Jan Paul van Hecke.

Ngoài ra, Spurs cũng tăng cường chiều sâu đội hình bằng hai bản hợp đồng miễn phí mang tên Andrew Robertson và Marcos Senesi.