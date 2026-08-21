Hồi 2024, Man City chỉ phải bỏ ra 30,8 triệu bảng để đưa Savinho về từ Troyes - CLB cũng thuộc City Football Group.

Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh người Brazil chưa tạo được nhiều dấu ấn tại sân Etihad, ghi 2 bàn sau 53 lần ra sân ở Premier League.

Savinho cập bến Tottenham với tổng mức phí 85 triệu bảng Anh - Ảnh: SunSport

Dẫu vậy, Tottenham vẫn quyết định chi đậm để sở hữu ngôi sao 22 tuổi. Hai CLB đã đạt thỏa thuận miệng với mức phí 75 triệu bảng trả trước, kèm 10 triệu bảng phụ phí.

Điều này đồng nghĩa Man City có thể thu về số tiền gần gấp 3 lần khoản đầu tư ban đầu, chỉ sau hai năm.

Savinho được bật đèn xanh tiến hành kiểm tra y tế tại Tottenham cuối tuần này. Nếu không có vấn đề phát sinh, tuyển thủ Brazil sẽ ký hợp đồng 5 năm và chính thức chuyển tới Bắc London.

HLV Roberto De Zerbi chắc chắn hài lòng với bước tiến trên bởi Savinho là một trong những mục tiêu hàng đầu mà ông muốn bổ sung cho hàng công Spurs.

Tottenham chưa dừng lại ở đó. Họ đang đàm phán chiêu mộ thêm một cầu thủ khác của Man "xanh" là Omar Marmoush.

Tiền đạo 27 tuổi người Ai Cập chủ yếu đóng vai trò dự bị cho Erling Haaland kể từ ngày gia nhập Man City với giá 59 triệu bảng hồi đầu năm ngoái.

Tottenham đã đạt thỏa thuận cá nhân với Marmoush và rất tự tin có thể sớm hoàn tất thương vụ.

Ở chiều ngược lại, Man City đang xúc tiến kế hoạch chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Allan (Palmeiras) để thay thế Savinho.